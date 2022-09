Bild TV zieht «Viertel nach Acht»-Talk eine Stunde nach vorne, «Die richtigen Fragen» immer montags

TV-News

«Viertel nach Acht» bekommt eine neue Sendezeit, die weiterhin nicht zum Sendungstitel passt. Außerdem startet der Nachrichten-Sender mit Giulia Siegel einen Sex-Talk, der den Titel «Komm doch!» trägt.

Der Nachrichtensender Bild TV möchte im Herbst eine große Talk-Offensive in der Late-Primetime starten. Demnach wechselt der Polittalkvon Sonntagabend auf den Montag und wird dann immer um 22:15 Uhr gesendet. In der ersten Montagsausgabe werden bei Moderator Kai Weise unter anderem Grünen-Politiker Anton Hofreiter und Ex-Manager Thomas Middelhoff sowie zugeschaltet Oscar Lafontaine zu Gast sein.Das zu Senderstart um 20:15 Uhr eingeführte Talkformat, das zuletzt auf nach 23 Uhr geschoben wurde, wird dienstags bis donnerstags ebenfalls um 22:15 Uhr on air gehen. Auf YouTube ist „der Talk, der Schlagzeilen macht“, wie ihn Bild TV bezeichnet, weiterhin bereits ab 20:15 Uhr zu sehen und macht somit zumindest dort seinem Namen alle Ehre.Ab dem 23. September setzt Bild TV dann zusätzlich auf eine Talkshow, die sich aber von der politischen Welt loslöst. Giulia Siegel wird dann immer freitags um 22:15 Uhr, einen Sex-Talk, moderieren. Darin tauscht sie sich offen und ehrlich mit ihren Gästen über pikante Probleme und Fragen zum Thema Sex aus, die Menschen erotisch faszinieren oder sich nicht anzusprechen trauen. Dabei teilen bei «Komm doch!» Promis, Experten und Bürger ihre Geschichten, geben Hilfestellung und informieren, so Bild TV in einer Ankündigung. Alle vier Wochen erscheint eine neue Ausgabe.„Es wird Zeit für einen wirklich offenen und toleranten Austausch über Sex, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das Thema betrifft uns alle. Als Frau, Partnerin und Mutter habe ich einen vielfältigen Blick auf das Thema Erotik, den ich beim neuen Talk gerne einbringe. Daher rate ich jedem aufgeschlossen Zuschauer: «Komm doch!» und schalte am Freitagabend bei Bild TV ein“, so Siegel.Alexander Möhnle, Talk-Chef Bild TV, fügt an: „Giulia Siegel ist eine wunderbare Gastgeberin für unseren neuen Sex-Talk. Auf authentische und empathische Weise spricht sie mit ihren Gästen über die schönste Nebensache der Welt – jetzt zur Hauptsendezeit bei Bild TV."„Lasst uns reden! Corona, Krieg und Energie-Krise sind nur einige der Themen, die die Menschen in unserem Land umtreiben. Viele haben die Sorge, dass nicht mehr alle Meinungen gehört werden. Die Talks bei Bild TV stehen genau für das, was uns auszeichnet, klare Worte und freier Meinungsaustausch. Deutschland hat Redebedarf – mit dem Talk-Herbst und der früheren Sendezeit um 22.15 Uhr wollen wir noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit geben, live daran teilzuhaben und auf allen Plattformen Gesprächsstoff bieten“, erklärt Claus Strunz, Bild Chefredakteur TV und Video.