VOD-Charts

Während Prime Video sich den Spitzenplatz sichern kann, kehrt anlässlich der aktuellen Ereignisse der Netflix-Hit «The Crown» in die Top10 zurück.

Über Monate hinweg dominierte die Netflix-Seriedie Hitlisten auf dem Streamingmarkt. Mittlerweile ist die Euphorie über die Fantasy-Horror-Reihe abgeklungen, in der Vorwoche fehlte der Titel gar in der vom Marktforschungsunternehmen Goldmedia veröffentlichten Top10. Inzwischen hat sich ohnehin ein neuer Titel angemeldet, der sich über die kommenden Wochen und Monate die Krone aufsetzen möchte:. In der ersten Woche der Sendung holte sich die Prequel-Reihe eindrucksvoll den Sieg, auch in dieser Woche dominiert man das Geschäft. Und «Stranger Things»? Dazu später mehr. Platz zehn geht an. Die Anwaltsserie verzeichnete eine Bruttoreichweite von 1,93 Millionen.Die Queen ist tot, lang lebe der König, hieß es in der vergangenen Woche in Großbritannien, was nicht nur Auswirkungen auf die britische Monarchie hat, sondern auch auf die Abrufzahlen bei Netflix . Fürinteressierten sich zwischen dem 9. und 15. September hierzulande 1,99 Millionen Zuschauer. Es ist erst das zweite Mal in diesem Jahr, dass die royale Serie in dieser Liste vertreten ist. Über die Zwei-Millionen-Marke sprangen derweilund, die 2,10 und 2,11 Millionen Klicks zählten und damit auf Rang acht und sieben landen.Ebenfalls bei Netflix beheimatet ist die Anwaltsserie, die sich mit 2,33 Millionen Abrufen auf dem sechsten Platz einreiht. Mit dem Beginn der Top5 wechseln wir zu Disney+ , wo seit rund einer Woche der Spielfilmverfügbar ist. In den vergangenen sieben Tagen riefen 2,40 Millionen Menschen das Werk mit Chris Hemsworth ab. 2,53 Millionen Abrufe verzeichnete in der 37. Kalenderwoche die Krimi-SerieEine etwas deutlichere Lücke hatgerissen. Die Krankenhaus-Serie, die in Deutschland unter anderem bei Disney+ verfügbar ist, kam auf eine Reichweite von 3,07 Millionen. Der eingangs erwähnte Netflix-Hitmeldet sich nach einer Woche Pause mit 3,14 Millionen Views in den Top10 zurück. Damit gab es aber kein Vorbeikommen an. Das Prestige-Projekt von Prime Video verzeichnete 6,60 Millionen Zuschauer in der zweiten Sendewoche.