«Notruf Hafenkante» startet mäßig in die neue Staffel

Quotennews

Im Anschluss strahlte das ZDF einen neuen Teil der Reihe «Annie» aus. Dieser lief für Mainzer-Verhältnisse richtig schlecht.

Das Zweite Deutsche Fernsehen startete am Donnerstag die 17. Staffel der Serie. Erneut standen Sanna Englund, Matthias Schloo und Marc Marthel vor der Kamera, 3,11 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren schalteten ein. Die erste von 26 neuen Folgen, die den Titel „Rivalen der Rennbahn“ trug, sicherte sich mäßige 13,6 Prozent Marktanteil. Das Buch von Vladislav Tinchev sicherte sich nur 0,19 Millionen junge Zuschauer, die Regiearbeit von Dietmar Klein verbuchte 4,2 Prozent.Um 20.15 Uhr folgte die Fortsetzung von «Annie – kopfüber ins Leben». Die Premiere am Donnerstag, den 19. März 2020, erreichte nach einem Corona-Special fabelhafte 5,03 Millionen Zuschauer. Einen solchen Vorlauf hatte der zweite Teilallerdings nicht. Es wurden nur 2,80 Millionen Fernsehzuschauer erreicht, Bernadette Heerwagen sicherte sich 10,7 Prozent Marktanteil. Der 90-Minüter, der von Dominique Lorenz verfasst wurde, holte 0,29 Millionen junge Zuschauer und führte zu schlechten fünf Prozent Marktanteil.Im Anschluss an das «heute-journal» erreichte die Talkshow1,98 Millionen Zuschauer. Die Sendung mit der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), verbuchte 11,2 Prozent Marktanteil. Das Thema „Die Kosten der Krise – erst Preisschock, jetzt Pleitewelle“ wollten sich 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährige anschauen. Das Format verbuchte 6,2 Prozent Marktanteil.