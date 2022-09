«1923»: Brendon Sklenar ist dabei

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen angelten sich den Schauspieler von «The Offer».

Die «Yellowstone»-Prequel-Seriebei Paramount+ hat Brandon Sklenar in die Besetzung aufgenommen. Sklenar ist der jüngste Neuzugang für die Serie, der sich zu den bereits angekündigten Darstellern Harrison Ford und Helen Mirren sowie Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves und Julia Schlaepfer gesellt.Laut der offiziellen Beschreibung der Serie wird "eine neue Generation der Familie Dutton eingeführt und das frühe zwanzigste Jahrhundert erkundet, in dem Pandemien, eine historische Dürre, das Ende der Prohibition und die Große Depression den Bergwesten und die Duttons, die ihn ihr Zuhause nennen, plagen".Sklenar ist kein Unbekannter bei Paramount+, denn er hat kürzlich den legendären Schauspieler Burt Reynolds in der Serie «The Offer» porträtiert. «1923» befindet sich derzeit in Montana in Produktion. Die Erstausstrahlung bei Paramount+ ist für Dezember geplant. Die Serie ist die Fortsetzung von «1883». Taylor Sheridan hat die Serie entwickelt und fungiert als ausführender Produzent.