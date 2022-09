Basketball-EM: RTL zeigt Spiel um Platz 3

TV-News

Es hat nicht ganz für den Einzug ins Finale der Europameisterschaft gereicht, dennoch spielen die deutschen Basketballer am Sonntag um eine Medaille.

Laut RTL-Kommentator traf die deutsche Basketball-Nationalmannschaft am gestrigen Freitagabend auf „DIE europäische Basketball-Mannschaft der letzten 15 Jahre“. Und die Spanier sollten ihrer Favoriten-Rolle gerecht werden, denn sie schlugen das DBB-Team mit 96:91. Damit spielen die Iberer am Sonntag um 20:30 Uhr gegen Frankreich um den Europameister-Titel. Für RTL steht damit fest: Der Kölner Sender zeigt am Sonntagnachmittag das Spiel um Platz drei. RTL hätte durch eine Sublizenzvereinbarung mit der Deutschen Telekom, die über MagentaTV alle Spiele der Basketball-EM zeigt, auch ein mögliches Finale mit deutscher Beteiligung gezeigt.Übertragungsstart beim Spiel um Platz 3 derist am 18. September bereits um 16:45 Uhr, der Tip-of erfolgt eine halbe Stunde später um 17:15 Uhr. Als Kommentator bleibt Frank Buschmann gesetzt, der gemeinsam mit Rekordnationalspieler Patrick Femerling aus der Berliner Mercedes-Benz-Arena berichten wird. Laura Papendick übernimmt die Moderation rund um das Spiel.Reality-Fans dürfen somit aufatmen, an der Ausstrahlung vonam Sonntagabend um 20:15 Uhr wird sich aller Voraussicht nach nichts ändern. RTL hat bislang aber noch keine Mitteilung herausgegeben, wie man den restlichen Tag gestalten wird. Ab 16:45 Uhr ist eigentlichim Programm vorgesehen.