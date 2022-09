Amazon dreht «Blade Runner»-Sequel

US-Fernsehen

Das Werk drehen Silka Luisa und Ridley Scott. Es soll an die bisherigen Filme anknüpfen.

Amazon hat formell eine «Blade Runner»-Fortsetzungsserie bestellt. Die Miniserie mit dem Titelwurde erstmals im Februar als in der Entwicklung befindlich beim Streamer angekündigt, während Ridley Scott im November 2021 erstmals verriet, dass die Serie in Arbeit sei.Genaue Details zur Handlung werden noch unter Verschluss gehalten, aber der Titel deutet darauf hin, dass die Serie fünfzig Jahre nach den Ereignissen von «Blade Runner 2049» ► , der 2017 erschienenen Fortsetzung des Originalfilms «Blade Runner», spielen wird. Silka Luisa fungiert als Showrunnerin und ausführende Produzentin, wobei Ridley Scott unter seinem Label Scott Free Productions ebenfalls als ausführender Produzent fungiert.Michael Green, der Co-Autor von «Blade Runner 2049» ► , wird zusammen mit den Alcon Entertainment-Mitbegründern Andrew Kosove und Broderick Johnson, Alcons Fernsehchef Ben Roberts, David W. Zucker und Clayton Krueger von Scott Free, Cynthia Yorkin, Frank Giustra und Isa Dick Hackett auch als ausführender Produzent fungieren. Tom Spezialy hat sich dem Autorenteam angeschlossen und wird ebenso als ausführender Produzent tätig sein."Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit unseren Freunden bei Amazon fortzusetzen", so Kosove und Johnson. "Und wir sind mehr als begeistert, den «Blade Runner»-Kanon mit der provokanten Geschichte, die Silka geschaffen hat, in ein neues Reich zu erweitern. Das Publikum entdeckte Ridley Scotts brillante Vision von «Blade Runner» erstmals vor 40 Jahren, und seitdem ist der Film zu einem der einflussreichsten Science-Fiction-Filme aller Zeiten geworden. Die Fortsetzung von Denis Villeneuve, «Blade Runner 2049», wurde zu einer der bestbewerteten Fortsetzungen aller Zeiten. Wir wissen also, dass die Messlatte für den nächsten Teil sehr hoch liegt. Gemeinsam mit Silka und unseren Partnern bei Amazon und Scott Free Productions hoffen wir, dass wir diesem Standard gerecht werden und das Publikum mit der nächsten Generation von «Blade Runner» begeistern können."