Wie erwartet: Auch Das Erste zeigt Queen-Beerdigung

TV-News

Somit werden vier der großen acht Hauptprogramme die Beisetzung von Queen Elizabeth II. im deutschen Fernsehen zeigen.

Während das ZDF sowie RTL und Sat.1 bereits in den vergangenen Tagen schon publik gemacht hat, in welchem Umfang man jeweils über die Beerdigung von Queen Elizabeth II., die am 8. September verstarb, am kommenden Montag, 19. September, berichten wird, hat nun auch Das Erste nahezu den kompletten Sendetag für die Beisetzung der Monarchin freigeräumt. Wie das ZDF und RTL beginnt die blaue Eins ebenfalls um 9:00 Uhr mit der Sonderberichterstattung live aus London.Diedauert dann bis 17:00 Uhr an und wird von Julia-Niharika Sen moderiert. Die achtstündige Sendung wird von Leontine von Schmettow als Kommentatorin begleitet. In der Londoner St. Pauls Kathedrale werden Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt erwartet, die Beisetzung findet dann im engsten Familienkreis auf Schloss Windsor statt.Das Erste setzt auch am Abend auf die Berichterstattung aus London. Statt der Dokumentation «Hirschhausen und Long Covid» setzt man ab 20:15 Uhr auf die 45-minütige Sendungund zeigt darin die Zusammenfassung des Tages. Ähnlich verfährt auch das ZDF , dort ist bereits um 19:25 Uhr ein von Christina von Ungern-Sternberg moderierten