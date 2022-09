Blockbuster-Battle

Von phantastischen Tierwesen über Seelen bis hin zu Engeln ist nahezu jede übernatürliche Gattung in diesem Battle vertreten. Für welchen Film reicht es zum Sieg?

(Sat.1, 20:15 Uhr)Joanne K. Rowlings phantastisches Drehbuch-Debüt: Der Zauber-Zoologe Newt Scamander kommt mit einem geheimnisvollen Koffer in New York an. Durch Zufall entwischt das Zauberwesen Niffler, welches in der Stadt großes Chaos anrichtet. Porpetina macht sich auf die Suche nach dem Ausreißer und seinem Besitzer, um die Gunst des Magischen Kongresses der USA zu gewinnen. Durch eine folgenschwere Verwechslung finden jedoch noch mehr zauberhafte Kreaturen ihren Weg ins Freie. Die Quotenmeter-Kino-Kritik zog folgendes Fazit über den Blockbuster: „«Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind» entführt den Zuschauer in eine Welt, mit der man sich als «Harry Potter»-Fan sehr gern arrangiert. Optisch und akustisch schwelgt man in Nostalgie.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Cameron Diaz, Drew Barrymore und Lucy Liu als das heißeste Agententrio aller Zeiten: Eric Knox, Besitzer einer Software-Firma, wurde entführt. Charlie setzt daraufhin sofort seine drei besten Agentinnen Natalie, Dylan und Alex auf den Fall an. Der Verdacht fällt auf Knox' größten Rivalen Roger Corwin, der sich ein perfides Computersystem zu eigen machen will. Die Jagd kann beginnen. Ganz nach Engelsmanier: ohne Revolver, aber mit den Waffen der Frauen.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 6(Tele5, 20:15 Uhr)Außerirdische, "Seelen" genannt, übernehmen die Erde. Sie jagen andere Lebensformen, löschen deren Erinnerungen und benutzen sie als Wirt. Versteckt und verfolgt von den Besatzern, existieren nur noch wenige Menschen. Wie Jared und die Rebellin Melanie , die sich eines Tages begegnen und verlieben. Mit ihm und ihrem kleinen Bruder Jamie begeben sie sich auf eine riskante Flucht, denn die Sucherin hat ihre Fährte bereits aufgenommen. Vorlage ist der 2008 zunächst auf Englisch erschienene Roman "The Host" der amerikanischen Erfolgs-Autorin Stephenie Meyer. Dennoch schrieb Quotenmeter in seiner Kino-Kritik vor neun Jahren: „Der – zugegebenermaßen eleganten – Inszenierung fehlt es an Tempo, einem Spannungsbogen und interessanten Charakteren. Die Dialoge ermüden schnell und so gelingt es in dieser Produktion niemandem, sich zu profilieren. Den Darstellern nicht, dem Regisseur nicht und erst recht nicht einer Schriftstellerin, der es scheinbar nicht um Qualität, sondern um Quantität zu gehen scheint.“Quotenmeter.de: 3Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDb User Rating: 6