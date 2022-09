Spotify und Wattpad arbeiten in Indonesien und auf den Philippinen zusammen

Vermischtes

Das ist eine ungewöhnliche Zusammenarbeit, könnte aber auch in anderen Ländern folgen.

Die führende Webroman-Plattform Wattpad wird eine Reihe von Podcasts beliebter Wattpad-Autoren exklusiv auf Spotify veröffentlichen. Einige der größten Namen im Bereich Webromane in Indonesien und auf den Philippinen werden ihre Geschichten in einer Reihe von Podcasts zum Leben erwecken, wobei 20 Titel für Spotify-Hörer verfügbar sind.Zu den Autoren gehören Pit Sandi, dessen Geschichte "My Ice Girl" auf Wattpad rund 22 Millionen Mal gelesen wurde, Ma. Cristina Lata, Autorin des 321 Millionen Mal gelesenen Titels "The Four Bad Boys and Me" und Ariesa Jane Domingo von "For Hire: Ein verdammt guter Küsser", das 42,1 Millionen Mal aufgerufen wurde.Bei diesen Podcasts handelt es sich nicht um Audioversionen der beliebten Geschichten, sondern um eine Erkundung verschiedener Themen durch die Autoren, die von Diskussionen über den kreativen Weg der Autoren bis hin zu persönlichen Betrachtungen des Alltagslebens aus der Sicht des Autors und Kommentaren hinter den Kulissen ihrer Geschichten reichen.Kelly O'Mara, Director of Account Management, Wattpad Brand Partnerships, sagte: "Südostasien ist die Heimat vieler der erfolgreichsten und einflussreichsten Autoren auf Wattpad. Unsere Partnerschaft mit Spotify ist der erste große Podcast-Deal von Wattpad in Asien und wird die Liebe unserer Fans zur literarischen Welt durch Audio weiter anheizen. Die Wattpad-Autoren haben eine riesige globale Fangemeinde für ihre Werke aufgebaut und schreiben Geschichten, die eine ganze Generation von Lesern inspirieren werden."Carl Zuzarte, Leiter der Spotify-Studios für Südostasien, sagte: "Indonesien und die Philippinen strotzen nur so vor Kreativität und brillanten Geschichtenerzählern. Deshalb freuen wir uns, mit Wattpad zusammenzuarbeiten, um ihre Autoren auf Spotify zu bringen, wo sie den Hörern die Möglichkeit geben, tiefer in ihr Handwerk, ihre Inspiration und ihr Leben einzutauchen. Durch das Hinzufügen von Podcasts zu ihren Wattpad-Webromanen können die Autoren auf einzigartige Weise mit ihren Fans in Kontakt treten und neue Fans und Hörer erreichen."