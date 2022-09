Vier neue Komiker dürfen sich bei «SNL» beweisen

US-Fernsehen

Der Samstagabend wird mit Marcello Hernandez, Molly Kearney, Michael Longfellow und Devon Walker bestückt.

Die ehrwürdige NBC-Late-Night-Sendunghat für ihre 48. Staffel vier neue Hauptdarsteller verpflichtet, um die Besetzung aufzufrischen, nachdem sich Stammgäste wie Kate McKinnon und Aidy Bryant entschieden haben, die Show zu verlassen. In vielen Jahren hat «Saturday Night Live» zwei oder drei neue Darsteller pro Saison verpflichtet, vier sind also mehr, als die Show normalerweise an Bord holt.Zu den vier neuen Darstellern gehören Marcello Hernandez, Molly Kearney, Michael Longfellow und Devon Walker. Hernandez, der sich selbst als Autor, Komiker und Produzent bezeichnet, ist ein kubanisch-dominikanischer Stand-up-Künstler, der schon für Tim Dillon, Jim Breuer, Mark Viera, Gilbert Gottfried und andere aufgetreten ist. Kearney ist ein Komiker aus Chicago. Longfellow, der aus Arizona stammt, hat in Los Angeles Stand-up gemacht. Und Walker, der es in letzter Zeit auf einige Listen aufstrebender Komiker geschafft hat, stammt aus New York City.Die 48. Staffel von «Saturday Night Live» wird am 1. Oktober auf NBC ausgestrahlt und auch live auf Peacock übertragen. NBC plant außerdem, am 8. und 15. Oktober Live-Episoden der Show auszustrahlen.