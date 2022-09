«Top Gun: Maverick»-Star spielt die Hauptrolle bei Amazon

US-Fernsehen

Regé-Jean Page wird das Gesicht des neuen Formates «Butch and Sundance».

Regé-Jean Page und Glen Powell werden die Hauptrollen in einer TV-Serie über Butch Cassidy und Sundance Kid für Amazon übernehmen. Die unbetitelte Serie wird von den Russo-Brüdern mit ihrer Firma AGBO Production produziert. Kaz und Ryan Firpo, die zuletzt an Marvels «The Eternals» gearbeitet haben, werden das Drehbuch schreiben. Wie es heißt, sind die Verträge für die Serie noch nicht abgeschlossen und die Gespräche laufen noch.Genaue Details zur Handlung werden noch geheim gehalten, aber es ist bekannt, dass Page Cassidy und Powell The Sundance Kid spielen werden. Beide Schauspieler werden neben der Hauptrolle auch als ausführende Produzenten an der Serie mitwirken. Mike Larocca, Angela Russo-Otstot und Scott Nemes von AGBO werden ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren.Butch Cassidy und Sundance Kid, zwei echte Gesetzlose aus dem amerikanischen Wilden Westen, wurden 1969 in dem Film «Butch Cassidy und Sundance Kid» von Paul Newman und Robert Redford verkörpert. Der Film gilt als Klassiker und wurde vom American Film Institute als einer der besten amerikanischen Filme aller Zeiten eingestuft.