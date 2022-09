Florian Zeller arbeitet an «Lehman-Trilogy»

International

Hinter dem Projekt steckt eine neue Produktionsfirma namens The Apartment Pictures.

Florian Zeller, der französische Filmemacher hinter den Oscar-prämierten Filmen, wird mit der Adaption von Stefano Massinis Theaterstück" sein TV-Debüt geben. Zeller wird die Serie unter seiner neu gegründeten Firma Blue Morning schreiben, Regie führen und mitproduzieren. Lorenzo Mieli von The Apartment Pictures, einem Unternehmen von Fremantle, und Domenico Procacci von Fandango sind die ausführenden Produzenten der Serie. Die beiden haben bereits bei der gefeierten Serie «My Brilliant Friend», die auf den Romanen von Elena Ferrante basiert, zusammengearbeitet.Massinis episches Drama zeichnet die Geschichte einer der globalen Finanzinstitutionen nach, die dazu beitrugen, die Rezession von 2008 auszulösen. Die Originalproduktion inspirierte Sam Mendes dazu, eine englischsprachige Version von Massinis fünfstündigem Stück zu inszenieren. Die von Ben Power adaptierte Inszenierung wurde in diesem Jahr mit fünf Tony Awards ausgezeichnet, unter anderem für die Regie von Sam Mendes und für die Hauptrolle von Simon Russell Beale."«The Lehman-Trilogy» ist eine faszinierende Geschichte über Familie und Macht, die sich über Jahrzehnte in einer sich ständig verändernden sozialen und politischen Landschaft in Amerika erstreckt", sagte Zeller. "Ich könnte mir keine schönere Leinwand vorstellen, auf der ich arbeiten könnte, und ich bin allen dankbar, die dieses Projekt Wirklichkeit werden ließen."