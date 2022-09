«Property Brothers» binden sich an HGTV

US-Fernsehen

Drew und Jonathan Scott werden weitere drei Jahre exklusiv für den Warner Bros. Discovery-Sender arbeiten.

Nach einem plattformübergreifenden Bieterkrieg haben die-Stars Drew und Jonathan Scott einen neuen exklusiven Mehrjahresvertrag mit ihrem langjährigen Zuhause HGTV unterzeichnet.Im Rahmen des dreijährigen Talentpakts werden die Zwillinge mit dem Talent für Renovierungen und Immobilien weitere Episoden von «Property Brothers: Forever Home» «Celebrity IOU» produzieren. Über ihre Firma Scott Brothers Entertainment werden die Scotts außerdem in Zusammenarbeit mit der Marke Warner Bros. Discovery weitere exklusive Serien und digitale Inhalte zum Thema Wohnen entwickeln."Unsere lange und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Drew und Jonathan beruht größtenteils auf ihren endlosen Kreativitätsreserven und ihrer Fähigkeit, tiefe Verbindungen mit dem Publikum aufzubauen", sagte Kathleen Finch, Vorsitzende von Warner Bros. Discovery und Chief Content Officer der U.S. Networks Group, dem US-Blatt ‚Variety‘. "Das sind Stars, die ihre Fans immer wieder anziehen und begeistern, egal auf welcher Plattform. Diese neue Vereinbarung stellt sicher, dass wir gemeinsam noch mehr unterhaltsame, innovative Inhalte entwickeln können, die die Zuschauer auch in den kommenden Jahren begeistern werden."