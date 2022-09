RTL schiebt «Lego Masters»-Finale auf Samstag

TV-News

Außerdem hat der Kölner Sender für den heutigen Abend ein «RTL Aktuell Spezial» angekündigt, das eigentlich schon in der vergangenen Woche hätte gesendet werden sollen.

Die Aktualität der Ereignisse hat RTL in diesen Tagen mehrfach eingeholt und für Programmänderungen gesorgt. Wie bereits berichtet überträgt der Kölner Sender auch am Freitag das Halbfinale der deutschen Mannschaft gegen Spanien, weswegen kurzfristig das Finale vonweichen muss. Ähnlich erging es auch schon «Pocher & Papa auf Reisen» am Dienstag, als RTL den überraschenden Sieg gegen Griechenland übertrug.Während für «Pocher & Papa auf Reisen» kein neuer prominenter Sendeplatz gefunden werden konnten – RTL zeigt den Ausflug des Vater-Sohn-Duos nach Portugal und Südeuropa vorerst nur am Sonntagmorgen, 25. September, ab 7:50 Uhr, dem eigentlichen Wiederholungs-Sendeplatz –, hat man «Lego Masters» um 24 Stunden verschoben. Der Staffelabschluss wird demnach am Samstag, 17. September, um 20:15 Uhr gezeigt. Im Nachgang um 22:15 Uhr startet dann eine neue Staffel von «Take Me Out». Dafür entfällt die eigentlich geplante Sendungsowie. Am Freitag entfällt derweil auchDarüber hinaus gab es neben dem freudigen Anlass der Basketball-EM auch einen traurigen Anlass, der für Programmänderungen sorgte. So wollte RTL am vergangenen Donnerstag, am Tag als Queen Elizabeth II. verstarb, eigentlich einmit dem Thema „Preisschock in Deutschland – Wer soll das bezahlen?“ senden. Daraus wurde bekanntlich nichts, weshalb es RTL am heutigen Donnerstag kurzfristig noch einmal versucht. Diesmal hat man der Sendung den Titel „Kostenexplosion – Gemeinsam durch die Krise“ gegeben. Genauere Details stehen noch nicht fest. Im Nachgang an die 15-minütige Sendung gibt RTL an Laura Papendick ab, die gemeinsam mit Lothar Matthäus und Karl Heinz Riedle auf das UEFA Europa Conference Spiele zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FC Slovácko einstimmen soll.