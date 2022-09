Sat.1 lässt «Promi Big Brother» gegen die Fußball-WM antreten

TV-News

Ausgerechnet zur Jubiläumsstaffel wird die Konkurrenz für das Reality-Format so herausfordernd wie nie zuvor sein.

Ob sich Marlene Lufen und Jochen Schropp darüber freuen? Wie Sat.1 am Donnerstagmorgen bestätigte, wird man am Plan festhalten,im Winter auf Sendung zu schicken, statt wie in den Vorjahren im Sommer. Unklar war bislang, wann die Reality-Show, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiert, auf Sendung gehen würde. Sat.1 legte die Karten offen und stellt sich einer gewaltigen Herausforderung. Die neue Staffel beginnt am Freitag, den 18. November, und soll täglich live bei Sat.1 gesendet werden.Zur Erinnerung: Zwei Tage später beginnt offiziell die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Der Austragungsort sorgt zwar weiterhin für große Diskussionen über Menschenrechte, das Turnier selbst dürfte aber dennoch für hohe Zuschauerzahlen sorgen. Die Vorrunden-Spiele werden täglich um 11:00, 14:00, 17:00 und 20:00 Uhr angestoßen. Auch die K.O.-Spiele finden auf den beiden späteren Slots statt. Daher ist es unklar, ob Sat.1 an der hohen Anzahl an 20:15-Uhr-Ausgaben festhalten wird. Im vergangenen Jahr sendete man zwölf von insgesamt 22 Ausgaben zur besten Sendezeit, die in diesem Jahr aber gegen König Fußball antreten müssten. Unwahrscheinlich wäre es auf diese Art und Weise den Quotenschnitt von 10,2 Prozent in der Zielgruppe zu halten.Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann zeigt sich dennoch zuversichtlich, ohne aber auf die genauen Sendezeiten einzugehen: „Mit «Promi Big Brother» hat Sat.1 2013 dem Genre Reality-TV einen großen, neuen Impuls gegeben. Dieses Jahr feiern wir die zehnte Staffel des Reality-Hits – und das erstmals im Winter. Während anderswo der Ball durch die Wüste rollt, wird bei uns um den Reality-Thron und 100.000 Euro gekämpft. «Promi Big Brother» entfacht in jeder Staffel Abend für Abend ein Lagerfeuer vor dem Fernseher, Big Brother pfeift das Spiel jeden Abend in der Late Prime an.“Die Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp dürften demnach wohl erst ab 22:15 Uhr auf Sendung gehen, womit Sat.1 einer ähnlichen Strategie folgt wie RTL im Januar, wenn der Kölner Sender wieder Promis in den australischen Dschungel schickt. Im Anschluss übernehmen Melissa Khalaj und Jochen Bendel in «Promi Big Brother – Die Late Night Show» die tägliche Live-Nachbesprechung in Sat.1.