Sat.1 setzt montags auf Hochzeit und Hollywood

TV-News

Für «Hochzeit auf den ersten Blick» steht erneut ein Sendeplatzwechsel an.

Sat.1 hatte bereits vor zwei Wochen angekündigt,etwas früher als in den vergangenen Jahren ins Programm zurückzuholen. Am Montag, den 3. Oktober, startet das Kuppelformat dann in die nunmehr neunte Staffel. Auffällig ist dabei, dass es sich dabei erneut um einen neuen Sendeplatz handelt. Staffel sieben und acht wurden jeweils am Mittwochabend gesendet, während die ersten Ausgaben immer am Sonntagvorabend gesendet wurden.Im Nachfolgeprogramm setzt der Bällchensender derweil auf ein neues Magazin, das sich mit dembeschäftigt. Das einstündige Programm soll „den aufregenden Lifestyle der Hollywoodstars und ihrer Beziehungskisten“ beleuchten. Paartherapeut Luis Kimyon wird die Liebesgeschichten der Promis einordnen. Er soll erklären, wie die Ehen in Hollywood funktionieren, und Beziehungs-Tipps geben.In der kommenden Woche startet am Mittwoch, 21. September, bekanntlich die zehnte-Staffel, was den Mittwoch künftig zum großen Kochshow-Tag in Sat.1 macht. Denn sowohl im Vorlauf als auch im Nachgang an das erfolgreiche Primetime-Format setzt man auf die bislang erfolglose Kochshow. Während sich an der Vorabend-Ausgabe um 19:00 Uhr vorerst und bis zum 24. Oktober nichts ändert, wiederholt Sat.1 alte Ausgaben der Alexander-Kumptner-Sendung ab 23:35 Uhr.