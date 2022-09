Jana Ina Zarrella ab Oktober bei «Grill den Henssler» in der Jury

TV-News

VOX hat eine neue reguläre Staffel der Sonntagabend-Showangekündigt. Es werden die ersten Episoden seit Sommer 2017 sein, bei denen Mirja Boes nicht als Jurorin beteiligt sein wird. Sie hatte die Show nach der diesjährigen Sommer-Special-Staffel verlassen, um sich auf ihr Bühnenprogramm zu konzentrieren (Quotenmeter berichtete). An ihre Stelle tritt Jana Ina Zarrella, die am 9. Oktober ihre Premiere feiert. Geplant sind insgesamt fünf Ausgaben am Sonntagabend um 20:15 Uhr.Moderiert werden die Folgen wie üblich von Laura Wontorra, neben Zarrella bestücken Reiner Calmund und Christian Rach die weiteren Juryplätze. Außerdem verriet VOX , wer gegen Steffen Henssler in den Koch-Ring steigen wird. Der Herausforderung stellen sich die Schauspieler Andrea Sawatzki und Ralf Moeller, «Let’s Dance»-Juror Jorge González, Sänger Sasha, die Moderatoren Melissa Khalaj und Wayne Carpendale, «Zwischen Tüll und Tränen»-Star Uwe Herrmann, Stand-up-Comedienne Tahnee sowie Comedian Maxi Gstettenbauer. Außerdem werden beim Staffelauftakt Oliver und Amira Pocher in allen Gängen gegen Henssler antreten, der in Kürze seinen 50. Geburtstag feiert. Neben der besonderen Herausforderung verspricht VOX einige Überraschungen für die erste Folge.Unterstützt werden die Promis in der Herbst-Staffel von den Koch-Coaches Christian Lohse, Martin Müller, Lucki Maurer, Alexander Wulf und Martin Klein. «Grill den Henssler» wird produziert von ITV Studios Germany.