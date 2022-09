RTL setzt im Oktober voll auf «Bauer sucht Frau»

TV-News

Inka Bause hat ab Montag, den 10. Oktober, wieder einen Auftrag. Insoll sie Landwirte verkuppeln und hat von RTL zwölf Folgen Zeit dafür bekommen. Der Kölner Sender zeigt die Ausgaben immer montags und dienstags jeweils zur besten Sendezeit. Insgesamt suchen elf Bauern und die Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta einen Partner fürs Leben und den Hof. Die nunmehr 18. Staffel beginnt etwas früher als im Vorjahr, als die lineare Ausstrahlung erst im November begann. RTL wird trotz des verlängerten Staffelumfangs aber rechtzeitig vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar mit der Ausstrahlung durch sein.Neben der eigentlichen «Bauer sucht Frau»-Sendung schickt RTL ab dem 11. Oktober immer dienstags im Nachgang an «RTL Direkt» auchüber den Äther. Darin nehmen jede Woche bekannte Bauernpaare auf ihren Sofas Platz und schauen sich die aktuelle Folge an. Im weiteren Verlauf des Dienstagabends strahlt RTL auch sechsmalaus. Ralf Herrmann besucht darin die Landwirte der aktuellen Staffel und begleitet sie in ihrem Alltag. Außerdem wirft er einen Blick hinter die Kulissen. Von beiden Dienstagssendungen sind jeweils sechs Ausgaben begleitend zur Mutterserie geplant.Am 12. Oktober kehrt auch Mario Barth ins RTL-Programm zurück. In fünf neuen-Folgen will er wieder dem Behördenirrsinn auf dem Grund gehen und unnötigen Ausgaben öffentlicher Gelder Einhalt gebieten. Ebenfalls ein Comeback beim Kölner Sender feiert die Reportage-Reihe, die ab Sonntag, 9. Oktober, zu sehen sind. Fünf neue Folgen sind vorgesehen, die ab 16:40 Uhr das Programm füllen sollen. In der ersten Folge ermittelt Patrick Hufen unter Wasser, denn ein Ruderboot ist unter mysteriösen Umständen verschwunden. Bei Schadenregulierer Timo Heitmann wird es dagegen tierisch. Er untersucht, ob ein Hund mit seinem Hund tatsächlich eine Autoscheibe zerstört hat.