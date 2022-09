Showtime setzt «Flatbush Misdemeanors» vor die Tür

US-Fernsehen

Eine dritte Staffel wird die Serie von Kevin Iso und Dan Perlman nicht mehr bekommen.

Showtime wird keine dritte Staffel vonbestellen. Die Nachricht wurde öffentlich, nachdem der Sender am 21. August das Finale der zweiten Staffel der Serie ausgestrahlt hatte. Die Comedyserie von Kevin Iso und Dan Perlman folgte den beiden Machern bei der Eingewöhnung in ihr neues Leben und dem Kampf ums Überleben in Flatbush, Brooklyn. Zu den Darstellern gehörten Kristin Dodson, Hassan Johnson und Kareem Green."Wir möchten uns bei den Schöpfern, ausführenden Produzenten und Stars Kevin Iso und Dan Perlman bedanken, zusammen mit dem anderen ausführenden Produzenten Keith Heisler, unseren Partnern bei Avalon, sowie unseren szenetypischen Nebendarstellern Kristin Dodson, Hassan Johnson und Kareem Green", sagte ein Sprecher von Showtime in einer Stellungnahme. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir Kevin und Dans unverwechselbare Kurzfilme in zwei Staffeln exzellentes Fernsehen verwandelt haben. Diese beiden witzigen und originellen Staffeln werden auf unserer Website zu sehen sein, damit die Zuschauer sie weiterhin entdecken und genießen können."«Flatbush Misdemeanor» reiht sich nun in die Reihe von «Black Monday» und «Work in Progress» ein, die der Sender seit Januar abgesetzt hat, während Showtime seine anderen Comedy-Projekte wie den Pilotfilm «The Wood» mit Richard T. Jones und Tamala Jones in den Hauptrollen und «Seasoned» vorantreibt.