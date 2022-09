«Westworld»-Star geht zu «Wolf Pack»

US-Fernsehen

Rodrigo Santoro spielt zusammen mit Sarah Michelle Gellar in der neuen Serie.

Rodrigo Santoro wird an der Seite von Sarah Michelle Gellar in der kommenden Originalserievon Paramount+ mitspielen. Die Serie wird derzeit in Atlanta, Georgia, produziert und soll noch in diesem Jahr Premiere feiern. Zu den bereits angekündigten Darstellern gehören Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson und Tyler Lawrence Gray.Joe Genier, Mike Elliott und Karen Gorodetzky fungieren als ausführende Produzenten für Capital Arts, während Gellar, Jason Ensler und Christian Taylor ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren. Die Serie, die auf der Buchreihe von Edo Van Belkom basiert und von Jeff Davis entwickelt wurde, folgt zwei Teenagern, deren Leben sich verändert, als ein kalifornischer Waldbrand eine übernatürliche Kreatur erweckt.In «Wolf Pack» wird Santoro den Parkranger Garrett Briggs aus Los Angeles spielen, der sich dem Umweltschutz verschrieben hat und Adoptivvater der bemerkenswerten Teenager ist. Laut einer Pressemitteilung ist Garrett "ein Mann mit starken Werten" und "jemand mit dunklen Geheimnissen und tiefem Misstrauen, insbesondere gegenüber jedem, der die Beziehung zu seinen Kindern in Frage stellt, die Jahre zuvor bei einem Waldbrand gefunden wurden."