«For All Mankind» engagiert Toby Kebbell

US-Fernsehen

Die alternative Geschichtserzählung aus dem Hause Apple hat einen neuen Darsteller unter Vertrag genommen.

Toby Kebbell hat sich der vierten Staffel vonbei Apple angeschlossen. Die alternative Geschichtsserie wurde im Juli für ihre vierte Staffel verlängert. Die Produktion der neuen Runde ist bereits im Gange. Kebbell tritt der Serie als Miles bei, der als "ehemaliger Arbeiter auf einer Ölplattform beschrieben wird, der auf dem Mars eine neue Arbeitsmöglichkeit sucht".Die Serie spielt in einer Welt, in der die UdSSR die USA auf dem Mond geschlagen hat, was zu einer Fortsetzung des Weltraumwettlaufs geführt hat. In Staffel drei wird der Mars nicht nur für die NASA und die Sowjets, sondern auch für private Geschäftsinteressen zur neuen Grenze.Kebbell ist für das Apple-Publikum kein Unbekannter, da er derzeit die Hauptrolle in der psychologischen Horrorserie «Servant» des Streaminganbieters spielt. Kebbell schließt sich dem Ensemble von «For All Mankind» an, zu dem Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Casey W. Johnson, Coral Peña und Wrenn Schmidt gehören.