Mychala Lee macht bei «Spiderwick Chronicles» mit

Die Schauspielerin Lee, bekannt aus «Truth the Told», hat einen Kontrakt unterzeichnet.

Die kommende TV-Serieauf Disney+ wird mit Mychala Lee besetzt sein. Lee gesellt sich zu den bereits angekündigten Darstellern Lyon Daniels und Noah Cottrell sowie zu Christian Slater und Joy Bryant.Die Serie basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Tony DiTerlizzi und Holly Black. In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Nachdem die Zwillingsbrüder Jared (Daniels) und Simon Grace (Cottrell) zusammen mit ihrer Schwester Mallory (Lee) New York verlassen haben und nach Michigan in ihr heruntergekommenes Elternhaus – das Spiderwick Estate – gezogen sind, finden sie sich in einer alternativen, fantastischen Welt wieder."Die neue Serie «Spiderwick Chronicles» von Disney Branded Television wird von Paramount Television Studios und 20th Television produziert. Aron Eli Coleite wird als Showrunner fungieren, und Coleite, Black, DiTerlizzi, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, D.J. Goldberg, Julie Kane-Ritsch und Grace Gilroy werden als ausführende Produzenten an Bord sein. Kat Coiro ist die Regisseurin der ersten beiden Episoden und wird auch als ausführende Produzentin fungieren.