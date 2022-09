Friederike Kempter klopft in der ARD Mediathek an

TV-News

Ab Oktober präsentiert die Schauspielerin das SWR-Format «Friederike klopft an!», in dem sie mutige Frauen begleitet, die eine Vorbildfunktion für die Gesellschaft einnehmen.

Was bei Sat.1 in diesem Sommer in Form von «Birgits starke Frauen» im linearen Fernsehen nicht funktionierte, hat in der ARD Mediathek offenbar Anklang gefunden. Die ARD setzt am 5. Oktober das SWR-Formatmit Schauspielerin Friederike Kempter fort und hat insgesamt sechs neue Folgen angekündigt. Im vergangenen Jahr sind bereits drei Folgen der ersten Staffel erschienen. Im Oktober starten zunächst drei weitere Ausgaben, die nächsten drei Folgen sind für das kommende Frühjahr geplant. «Friederike klopft an!» ist eine Produktion von Bentelevision für den SWR In «Friederike klopft an!» reist die Wahl-Berlinerin Kempter in das Sendegebiet des SWR und begleitet dort Frauen, die mutig sind, die inspirieren und zeigen, wie persönliche Herausforderungen auch Chance sein können, selbst zu wachsen und anderen ein Vorbild zu sein. Im Mittelpunkt steht unter anderem die 39-jährige Hülya Marquardt aus Weissach im Tal in Baden-Württemberg. Ihr wurden mit 18 beide Beine amputiert, weshalb sie täglich mit Barrieren zu kämpfen hat, aber mit ihrer Familie genau das Leben lebt, das sie erfüllt. Als Influencerin nennt sie sich "Inkluencerin" und hat viele tausende Follower in den sozialen Medien.Außerdem trifft Kempter die 33-jährige Verena Schweers, die 2020 ihre aktive Fußballkarriere beendete, Mutter wurde und als Erzieherin in einer Kita zu arbeiten begann. Dem Fußball blieb sie zuletzt als "Kicker"-Kolumnistin und TV-Kommentatorin erhalten. Doch ihre Leidenschaft fürs Kicken zieht Verena jetzt zurück auf den Platz: Als eine der ersten Profifußballerinnen mit Kind arbeitet sie an ihrem sportlichen Comeback.