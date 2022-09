Hulu buhlt um Studenten

Vermischtes

Der Disney-Streamingdienst macht der jungen Bevölkerung ein attraktives Angebot.

Wenn es einen Vorteil gibt, ein Student zu sein, dann sind es die vielen Studentenangebote, von denen man profitieren kann, wenn man sich mit seiner Studenten-E-Mail-Adresse anmeldet – Pendlerpässe, Kinokarten, Museumspässe, Amazon Prime und vielleicht am besten von allen, Streaming-Dienste.Zum Semesterstart hat Hulu ein fantastisches Angebot für alle US-College-Studenten aufgelegt, das die monatlichen Abonnementkosten um 75 Prozent senkt. Bis zum Ende des Monats können alle Studenten das werbefinanzierte Abonnement von Hulu für nur 1,99 US-Dollar pro Monat statt 6,99 US-Dollar erwerben. Nicht enthalten sind die teuren Live-Angebote.Das Angebot gilt für alle US-College-Studenten, die mindestens 18 Jahre alt sind und über ein Universitäts-E-Mail-Konto verfügen, mit dem sie ein Konto erstellen können. Dieses Angebot ist nur eines von vielen, die in der vergangenen Woche in der Streaming-Welt auf den Markt gekommen sind. Zu Ehren des Disney+ Day kündigte Disney an, dass Disney+ für alle neuen Nutzer bis zum 19. September auf nur 1,99 Dollar pro Monat reduziert wird. Das Angebot gilt aber nur in den Vereinigten Staaten von Amerika.