«Julia»: Rachel Bloom spielt in Staffel zwei mit

US-Fernsehen

Das Format, das auf dem Leben von Julia Child basiert, geht weiter.

Rachel Bloom hat sich der Besetzung der zweiten-Staffel bei HBO Max angeschlossen. Die Serie ist inspiriert durch das Leben von Julia Child und ihrer langjährigen Kochsendung «The French Chef». Die erste Staffel wurde im März 2022 ausgestrahlt und die Serie wurde im Mai verlängert.Bloom wird in einer wiederkehrenden Rolle als Elaine Levitch zu sehen sein. Die Figur wird beschrieben als "ein Dynamo, der über CBS zu WGBH kommt, um mit Julia an «The French Chef» zu arbeiten."Bloom wird als nächstes in der von Steve Levitan kreierten Hulu-Comedy-Serie «Reboot» zu sehen sein, die am 20. September Premiere hat. Am bekanntesten ist sie für ihre Arbeit an der CW-Musical-Dramedy-Serie «Crazy Ex-Girlfriend», die sie nicht nur mitentwickelt und produziert hat, sondern in der sie auch die Hauptrolle spielt. Für ihre Arbeit an der Serie erhielt sie fünf Emmy-Nominierungen und zwei Golden-Globe-Nominierungen.