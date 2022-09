Pläne für die kommenden Monate: Prime Video plant Shows mit Hill und Winterscheidt

TV-News

Außerdem gab der Streamingdienst den Staffelstart der vierten «LOL»-Staffel an.

Am Montag stellte der Streamingdienst Prime Video auf der Medienrunde „Prime Video Presents Deutschland“ seine Pläne für die kommenden Wochen und Monate vor und kündigte neben einigen neuen Projekten (siehe Infobox) auch Starttermine für einige bereits bekannte Formate an. Neu mit im Gepäck hatten die Verantwortlichen auch Joko Winterscheidt, der erst in der vergangenen Woche seinen Exklusiv-Vertrag gemeinsam mit dessen kongenialen Partner Klaas Heufer-Umlauf bei ProSieben verlängert hatte. Winterscheidt wird für Prime Video „eine geheimnisvolle, neue Show“ präsentieren, von der allerdings weder Titel noch Inhalt bekannt ist. Winterscheidt gab lediglich zu Protokoll: „Es wird anders, es wird krass, sogar sehr krass. Es wird einen vielleicht sogar verstört zurücklassen. Schaut's Euch einfach an!“Zudem sei eine neue Sketch-Comedy mit Martina Hill geplant, die den Namentragen soll und von Redseven Entertainment in Zusammenarbeit mit Hillux Film- und Fernsehproduktion produziert wird. Geplant ist der Start der achtteiligen Sendung im kommenden Frühjahr. Prime-Mitglieder dürfen sich zudem im Frühjahr 2023 auf Til Schweigers Filmfreuen, der nur wenige Monate nach Kinostart exklusiv bei Prime Video zu sehen sein wird. Kaspar Pflüger, Country Director DACH bei Prime Video, bestätigte darüber hinaus, wer in der kommenden vierten Staffel vongemeinsam mit Michael Bully Herbig zu sehen sein wird: Ein Wiedersehen gibt es mit Martina Hill, Hazel Brugger sowie Kurt Krömer, neu dabei sind Cordula Stratmann, Moritz Bleibtreu, Michael Mittermeier, Jan van Weyde und Elton. Als Starttermin für die neue Runde nannte man den April 2023.Unmittelbar bevor steht, die Integration von discovery+ als Prime Video Channel bei Prime Video als zubuchbare Option, der Streamingdienst Paramount+, der im Dezember hierzulande an den Start gehen soll, werde ebenfalls bald darauf folgen. Um die Wartezeit zu verkürzen, hat Prime Video den Start der zweiten-Staffel angekündigt, die ab dem 11. November verfügbar sein soll. Eine Woche später folgt der Liebesfilmmit Max Hubacher und Maeve Metelka in den Hauptrollen. Am 30. November debütiert die achtteilige Comedy-Serie, bei der unter anderem Annette Frier mitspielt. Pünktlich zur Weihnachtszeit feiert die Weihnachtsserieam 9. Dezember seine Premiere. Valerie Huber, Timur Bartels, Uwe Ochsenknecht, Esther Schweins und Wayne Carpendale sind dann in sechs Episoden zu sehen.Auch im kommenden Jahr wird Prime Video auf einige deutsche Originals setzen. Mitte des Jahres ist der Start der sechsteiligen Fantasy-Serienach dem Roman von Wolfgang Hohlbein geplant. Im Frühjahr startet das Gangsterepos. Zuvor soll die True-Crime-Seriedas Licht der Welt erblicken. Geplanter Start der sechs Episoden ist Anfang des Jahres. In den Hauptrollen spielen Oliver Masucci und Angelina Häntsch. Im Herbst schickt Prime Video sein Publikum außerdem in, eine sechsteilige Psychothriller-Serie nach Sebastian Fitzeks gleichnamigem Bestseller.„Wir werden weiter im deutschsprachigen Raum investieren, um Zuschauern bei Prime Video die größte Auswahl und Vielfalt an Serien, Filmen und Sport zu bieten", verspricht Kaspar Pflüger, Country Director DACH bei Prime Video. „Wir wollen Prime-Video-Zuschauern größtmögliche Vielfalt mit gleichzeitig höchster Flexibilität bieten – von kostenlos mit Werbung verfügbaren Inhalten bei Amazon Freevee über die besten Serien, Filme und Live-Sport im Rahmen einer Prime-Mitgliedschaft, Prime Video Channels als Zusatz-Option für noch mehr Auswahl, bis zu den neuesten Kino-Highlights und mehr zum Kaufen und Leihen.“„Unsere Ambition für unsere Deutschen Originals wächst von Jahr zu Jahr", erklärt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios. „Prime-Mitglieder können sich auf einige unserer bisher größten Produktionen freuen, darunter die Fantasyserie «Der Greif», das 80er Jahre Gangsterepos «Luden» und die Serienadaption von Sebastian Fitzeks «Die Therapie». Wir veröffentlichen Formate mit einigen der besten Kreativen im deutschsprachigen Raum, darunter Joko Winterscheidt, Martina Hill, Teddy Teclebrhan und vielen mehr. Und wir bringen Zuschauer näher an ihre Idole als jemals zuvor, mit Dokumentationen über Rap-Phänomen Apache 207, Rad-Legende Jan Ullrich und die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft."