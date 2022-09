Interesse für Viertelfinale der Basketball-EM steigt im Laufe des Abends deutlich

Quotennews

Gegen Ende der Partie verfolgten mehr als zwei Millionen Fernsehende den Sieg der deutschen Auswahl über Griechenland.



Die deutsche Nationalmannschaft schaffte nach einem harten Kampf gegen Montenegro den Einzug in das Viertelfinale der Basketball-EM 2022, die in Tschechien, Georgien, Deutschland und Italien ausgetragen wird. Hier musste das Team nun gegen Griechenland ran. Mit einem 107:96-Sieg in Berlin steht die deutsche Mannschaft nun im Halbfinale, wo der nächste Gegner Spanien heißen wird. RTL übertrug die Partie und startete bereits ab 20.15 Uhr mit einem Countdown. Zu Beginn saßen 1,46 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm, was annehmbaren 5,7 Prozent entsprach. Bei den 0,61 Millionen Jüngeren kamen gute 11,4 Prozent zustande.Das erste Viertel verfolgten 1,41 Millionen Interessenten, wodurch die Quote auf akzeptable 5,3 Prozent sank. Die 0,58 Millionen Umworbenen lagen mit 10,4 Prozent Marktanteil knapp über dem Senderschnitt. Erst nach der Halbzeit stieg das Interesse wieder. Im dritten Viertel sorgten 1,63 Millionen Sportfans für solide 7,0 Prozent. Auch die 0,75 Millionen Werberelevanten fuhren nun hohe 13,7 Prozent ein. Mit dem vierten Viertel wuchs die Reichweite sogar auf 2,06 Millionen Menschen, was starken 10,3 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 0,88 Millionen Werberelevanten kamen herausragende 18,0 Prozent zustande. In der Zielgruppe landete man so auf Rang zwei der Tagesrangliste, direkt hinter der «Tagesschau».Am Abend strahlte der Sender noch einaus. 0,50 Millionen Neugierige saßen nun noch vor dem Bildschirm, was einen akzeptablen Marktanteil von 5,0 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde eine mäßige Quote von 6,8 Prozent ermittelt.