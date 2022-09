Leichter Zuschaueranstieg für «House of the Dragon»

US-Quoten

Die Warner Bros.-Serie von HBO konnte sich noch einmal leicht verbessern.

Die US-Zuschauerzahlen vonsind zwischen den Episoden drei und vier um rund fünf Prozent gestiegen. Laut Nielsen blieben die linearen Zuschauerzahlen der Serie weitgehend konstant, mit 2,536 Millionen Zuschauern bei vier Kabelausstrahlungen für die Episode in der Vorwoche, verglichen mit 2,474 Millionen an diesem Sonntag. Unter Einbeziehung des Streaming auf HBO Max und anderen HBO-Plattformen hat das US-Blatt ‚Variety‘ jedoch bestätigt, dass die Gesamtzuschauerzahl der Serie in den USA von Woche zu Woche um fünf Prozent gestiegen ist.Unter dem Titel "King of the Narrow Sea" feierte Episode 4 am Sonntagabend Premiere, als NBC die erste Woche von «Sunday Night Football» ausstrahlte. Die Sendungen werden für den Rest der Laufzeit von Staffel eins gleichzeitig ausgestrahlt. Außerdem konkurriert «House of the Dragon» bei den linearen Zuschauerzahlen leicht mit einer Sendung des eigenen Senders: «Last Week Tonight with John Oliver» kehrte am Sonntagabend nach zwei Wochen Sendepause zu HBO zurück, wodurch die Wiederholungen von Episode vier zu späteren Sendezeiten ausgestrahlt wurden.Der leichte Anstieg in dieser Woche ist eine gute Nachricht für Warner Bros. Discovery, da die Erstausstrahlung von Episode drei am Labor Day Weekend in der vergangenen Woche einen Rückgang der Kabelzuschauerzahlen verzeichnete.