Quotencheck

Im Sommer 2022 strahlte ProSieben insgesamt sechs neue Ausgaben seiner beliebten Fernsehshow aus. Diesmal im Panel: Nilam Farooq, Fahri Yardim und Olli Schulz.

Im Frühjahr produzierte die Berliner Firma Florida TV insgesamt sechs neue Folgen der Show «Wer stiehlt mir die Show?». Nachdem in den früheren Runden schon Elyas M’Barek, Bastian Bastewka, Shirin David, Anke Engelke und Riccardo Simonetti dabei waren, castete man Fahri Yardim und die Schauspielerin Nilam Farooq. Neben einem Wildcard-Kandidaten war auch Singer-Songwriter Olli Schulz dabei, der jahrelang zur Florida-Familie zählte.Der Startschuss der neuen Runde erfolgte am Dienstag, den 2. August, um 20.15 Uhr. 1,23 Millionen Menschen schalteten ein und verhalfen der Fernsehstation zu 6,1 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden nur 0,84 Millionen Zuschauer gemessen, doch der Marktanteil fiel mit 18,8 Prozent sehr hoch aus.Sieben Tage später ermittelte die von Joko Winterscheidt moderierte Sendung 1,33 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,7 Prozent. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) entdeckte 0,95 Millionen Werberelevante, die einen Marktanteil von 21,7 Prozent hervorbrachten.Die dritte von sechs Folgen lief deutlich schwächer. Lediglich 1,13 Millionen Menschen waren dabei, ProSieben sicherte sich nur einen Marktanteil von 5,4 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,74 Millionen ermittelt, der Marktanteil lag aber bei weiterhin guten 16,3 Prozent. Mit Ausgabe vier, die von Olli Schulz moderiert wurde, stieg das Interesse deutlich an. Die Folge vom 23. August verzeichnete 1,55 Millionen Zuschauer und bekam 7,5 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden 1,10 Millionen Zuschauer ermittelt, sodass man fantastische 23,8 Prozent verbuchte.Bereits eine Woche später durfte Winterscheidt die Show wieder moderieren, doch das Interesse blieb hoch. 1,53 Millionen Zuschauer waren dabei und verhalfen der Florida-TV-Produktion einen Marktanteil von 7,2 Prozent. Beim jungen Publikum sicherte man sich nun 1,01 Millionen Zuschauer und 20,4 Prozent. Das Finale, das am 6. September, um 20.15 Uhr lief und das Nilam Farooq gewann, wurden 1,48 Millionen Zuschauer ermittelt. Mit 6,9 Prozent Marktanteil kann man zufrieden sein. «Wer stiehlt mir die Show?» sicherte sich 1,00 Millionen 14- bis 49-Jährige, dies führte zu 20,1 Prozent Marktanteil.Die dritte Staffel der Fernsehshow sorgte für eine durchschnittliche Reichweite von 1,38 Millionen Zuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 6,6 Prozent. 0,94 Millionen Werberelevante brachten einen fantastischen Marktanteil von 20,2 Prozent. Die vierte Runde hatte deutlich weniger Zuschauer als die Januar/Februar-Ausgaben, gegenüber den Vorjahresfolgen hielt man sich stabil. Bis auf eine Ausnahme: «Wer stiehlt mir die Show?» sicherte sich im vergangenen Sommer „nur“ 15,8 Prozent Marktanteil. Somit lässt sich bestätigen, dass immer weniger 14- bis 49-Jährige zum klassischen Fernsehen greifen. Fans der Sendung ist dieser Trend aber egal und bleiben der Show mit Joko Winterscheidt treu.