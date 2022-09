«Poker Face»: Drei weitere Darsteller

US-Fernsehen

Am Montagabend haben die Verantwortlichen von Peacock neue Darsteller verpflichtet.

Natasha Lyonnes kommende Peacock-Detektivserie «Poker Face» hat drei neue Darsteller bekommen. Brandon Michael Hall («God Friended Me», «Search Party»), Colton Ryan («The Girl From Plainville», «Dear Evan Hansen») und Megan Suri («Never Have I Ever») wurden alle in die Serie aufgenommen.Wie bei früheren Casting-Ankündigungen für «Poker Face» werden Details zu den Charakteren noch unter Verschluss gehalten. Quellen sagen, dass die Serie einem prozeduralen Format folgen wird und Lyonnes Charakter in jeder Episode an der Aufklärung verschiedener Morde arbeitet.Hall, Ryan und Suri sind die jüngsten Neuzugänge in der umfangreichen Besetzung der Serie, zu der auch Schauspieler wie Adrien Brody, Chloë Sevigny, Clea DuVall, Dascha Polanco, Ellen Barkin, Jameela Jamil, Joseph Gordon-Levitt, Judith Light, Lil Rel Howery, Luis Guzmán, Niall Cunningham, Nick Nolte, Ron Perlman sowie Stephanie Hsu und viele mehr gehören.