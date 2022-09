Für VOX: Wayne Carpendale verkuppelt Singles auf hoher See

TV-News

Der Schauspieler moderiert die neue VOX-Primetime-Show «Herz an Bord – frisch verliebt auf hoher See».

Der Fernsehsender VOX hat ein neues Format für die Primetime angekündigt, das derzeit an Bord der AIDAcosma im Mittelmeer gedreht wird. Dabei handelt es sich um eine Dating-Show, die den Namenträgt und von Schauspieler Wayne Carpendale moderiert wird. Neben seiner Rolle als Host soll er auch hier und da an Bord als Amor fungieren, wie es in der Ankündigung heißt. Geplant sind vier Episoden im kommenden Jahr, ein Sendetermin steht noch nicht fest.„Wir schicken unsere Singles in entspanntester Urlaubsstimmung in den schönsten Städten Europas auf traumhafte und spektakuläre Dates. Ich bin dabei so 'ne Mischung aus Schiffssteward, Busenfreundin, Reiseführer und lebendige Tinder-App“, so Carpendale über seine Rolle an Bord des Kreuzfahrtschiffes.Konkret geht es in jeder Folge darum, dass sich vier Single-Frauen jeweils zwischen zwei Männern entscheiden müssen: Mit wem treten sie die nächste Etappe der Schiffsreise an und wer muss von Bord gehen? «Herz an Bord» ist eine Eigenentwicklung der VOX Creative Unit, die von RTL Studios im September 2022 im Mittelmeerraum produziert wird. RTL-Studios-Producerin ist Jil DeStefano, Executive Producerin ist Steffi Essfeld. Als Creative Producer von Senderseite verantworten Benita Rath und Alena Bockers das Format.