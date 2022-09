Notprogramm: sixx mau, Sat.1 stark

Quotennews

«Aquaman» generierte deutlich bessere Werte als «Das Haus am Meer» und kann sogar mit dem «Mein Mann kann»-Erfolg mithalten.

Für Sat.1 läuft es am Montagabend weiterhin schlecht. Einzig «Mein Mann kann» konnte in den Sommermonaten für etwas Erleichterung sorgen und überdurchschnittliche Marktanteile in der Zielgruppe einfahren. Zuletzt musste Julia Leischik mit ihrer Sendungnach drei Ausgaben das Feld räumen, ihr gelangen vor einer Woche nur 1,9 Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum. Infolgedessen sendet Sat.1 das Endemol-Shine-Germany-Format nun im Nachtprogramm, wo es 0,13 Millionen Zuschauer fanden. Um 1:25 Uhr belief sich der Marktanteil auf annehmbare 4,1 Prozent. In der Zielgruppe standen diesmal 0,05 Millionen Umworbene und 6,2 Prozent auf der Uhr. Sicherlich reißen die Reichweiten keine Bäume aus, aber immerhin sind die Einschaltquoten nicht mehr so weit vom Senderschnitt entfernt wie noch zur besten Sendezeit.Die Primetime füllte der Bällchensender stattdessen mit der Comic-Verfilmung «Aquaman» ► mit Jason Momoa. Damit lief es bedeutend besser, denn Amber Heard als Mera wollten 1,23 Millionen Zuschauer sehen, wovon 0,49 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Die Marktanteile bewegten sich nun bei ordentlichen 5,3 und guten 8,9 Prozent. Im Anschluss wiederholte man «Ant-Man and the Wasp» ► , der am Samstag zur besten Sendezeit lief. Diesmal verfolgten die Ausstrahlung 0,49 Millionen Zuschauer, um 23:10 Uhr lagen die Marktanteile bei 5,9 und tollen 10,6 Prozent.Bei sixx lief es zuletzt ähnlich durchwachsen wie bei Sat.1 , was sich in der vergangenen Woche durch die Wiederholung der Kabel-Eins-Sendungaber änderte. Der Frauensender fuhr vor acht Tagen 1,7 Prozent in der Zielgruppe ein – ein ordentlicher Wert für den kleinen Sender. Insgesamt schalteten 0,16 Millionen Zuschauer ein. Diesmal sahen die Zweitverwertung nur noch 90.000 Menschen, aus der Zielgruppe stammten lediglich 30.000 14- bis 49-Jährige. Die Sehbeteiligung bei den Umworben belief sich auf miese 0,5 Prozent. Bei Kabel Eins fuhr die Ausgabe am vergangenen Donnerstag 0,62 Millionen Zuschauer ein, in der Zielgruppe verzeichnete Kabel Eins solide 4,2 Prozent.