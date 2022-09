Laura Wontorra wird «DSDS»-Moderatorin

TV-News

Aktuell ist sie bereits auf Stimmenfang bei den Jury-Castings. In der finalen Staffel soll sie dann auch die Live-Shows moderieren.

Am vergangenen Samstag sind die ersten Jury-Castings vonin Köln gestartet, wo noch bis zum heutigen Montag vorgesungen werden darf. Daher ließ Dieter Bohlen, der im vergangenen Jahr noch rausgeschmissen und in diesem Jahr zurückgeholt wurde, um an der nach RTL-Angaben finalen Staffel mitzuwirken, verlauten: „Wieder auf meinem Jurystuhl zu sitzen, fühlt sich an wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Und dann noch Jubiläum der geilsten Show im deutschen TV. Das werden wir auf der Reise zum neuen Superstar hammermäßig feiern, versprochen!“Echte Gedanken des Abschieds wollen noch nicht aufkommen, was wohl auch an der Präsentation einer gänzlich neuen Personalie im «DSDS»-Kosmos liegen dürfte. Wie RTL mitteilte, wird Laura Wontorra die Moderation der Casting-Show von Marco Shreyl übernehmen. Sie wird im kommenden Jahr die Live-Shows präsentieren und ist schon jetzt bei den Castings als Backstage-Moderatorin dabei. In der Welt des Kölner Senders ist sie keine Unbekannte mehr, führt sie doch durch zahlreiche Shows wie «Ninja Warrior Germany» und «Top Dog Germany». Bei VOX moderiert sie außerdem die Kochshow «Grill den Henssler». Seit der vergangenen Saison ist sie außerdem beim Streamingdienst DAZN als Sportmoderatorin tätig. Zuletzt moderierte sie für den rbb auch einmalig die Talkshow «Riverboat» an der Seite von Kim Fisher.„Ich kann kein Fußball spielen, aber ich moderiere es, ich kann nicht kochen, aber moderiere eine Kochshow – es ist also nur die logische Konsequenz, dass ich nun als vollkommen untalentierte Sängerin «DSDS» moderieren darf. Was für eine Ehre, bei der allerletzten Staffel und dem Comeback von Dieter Bohlen dabei sein zu dürfen!“, wird Wontorra in einer Mitteilung des Senders zitiert.