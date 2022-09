Wie liefern Fuchs und Strohe ab?

Quotennews

Eigentlich lief das Format «Mälzer und Henssler liefern ab!» recht ordentlich, wenn auch zuletzt schwächer. Dennoch gibt es nun die Abwandlung «Fuchs und Strohe liefern ab!». Schmeckt das?

VOX war es doch los, das Sonntags-Problem! Mit der Ausstrahlung vonhat sich der Sender mit der roten Kugel jedoch ein wenig zurück in die Problematik manövriert. Während dasmit bis zu 1,64 Millionen Zuschauern und in der Spitze 0,5 Millionen Umworbenen für gute fünf Wochen sorgte, konnte «Mälzer und Henssler liefern ab!» am letzten Sonntag nicht anknüpfen. Mit 1,02 Millionen Zuschauer im Gesamten und 0,49 Millionen Umworbenen lief es jedoch keinesfalls schlecht, der Trend dürfte nur nicht gefallen haben. Vor allem der Marktanteil rauschte insgesamt auf 4,5 Prozent runter, die Zielgruppe konnte sich mit 9,0 Prozent im grünen Bereich halten.Vielleicht liegt es ja an den Protagonisten - zumindest lässt sich diese Frage nach dem vergangenen Sonntag beantworten. Aus «Mälzer und Henssler liefern ab!» wurde nämlich «Fuchs und Strohe liefern ab!». Viktoria Fuchs und Max Strohe holten bei ihrer Premiere wenig begeisternde 0,87 Millionen Zuschauer zu VOX , der Marktanteil war für den Sonntagabend mit 3,8 Prozent nicht gut. Auch die Zielgruppe blieb, ohne Steffen Henssler und Tim Mälzer, dem Format nur bedingt treu, 0,43 Millionen Werberelevante sorgten für 7,8 Prozent am entsprechenden Markt. Es wirkt also so, als ob der «liefern ab!»-Format nicht wirklich zieht.Im Anschluss an die Primetime holte «Prominent!» noch 0,4 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab, der Marktanteil stieg ab 23:30 Uhr auf 4,0 Prozent. Die Zielgruppe schrumpfte auf 0,13 Millionen Umworbenen, sodass auch der Marktanteilauf 5,5 Prozent abrutschte.