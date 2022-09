«heute-show» startet unter dem Vorjahresniveau in die neue Staffel

Quotennews

Auch wenn vor allem bei den Jüngeren das Interesse groß war, ist hier noch Potential nach oben. Der neuen Krimiserie «Mordsschwestern» gelang eine Steigerung.



Nach der Sommerpause fand diemit Oliver Welke gestern erstmals wieder zurück ins Programm. Während im Vorjahr zum Staffelauftakt noch 3,65 Millionen Fernsehende mit von der Partie gewesen waren, waren es gestern 3,17 Millionen Interessenten. Dies reichte für eine hohe Quote von 7,7 Prozent. Auch bei den 0,80 Millionen Jüngeren, die sich dennoch auf den ersten Platz der Tagesrangliste setzen, war noch etwas Luft nach oben, wenn man einen Blick auf die Resultate des Vorjahres wirft. Es wurde eine herausragende Quote von 18,3 Prozent eingefahren. Dassicherte sich bei 1,39 Millionen Zuschauern mäßige 9,8 Prozent Marktanteil. Bei den 0,51 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen starke 14,2 Prozent Marktanteil zustande.Die Primetime hatte zuvor die Krimiserieeröffnet, welche in der Vorwoche neu ins Programm gestartet war. Hier war eine Steigerung auf 4,51 Millionen Neugierige zu erkennen, was überzeugenden 18,6 Prozent Marktanteil entsprach. Auch die 0,36 Millionen jüngeren Krimifans erhöhten die Sehbeteiligung von zuletzt 6,3 auf solide 7,4 Prozent. Auchkehrte nach einer Pause mit neuen Folgen zurück und sicherte sich mit 3,75 Millionen Zusehenden gute 15,6 Prozent Marktanteil. Die 0,30 Millionen Jüngeren belegten annehmbare 5,9 Prozent des Marktes.Das Erste versuchte mit einer neuen Ausgabe vondagegenzuhalten. Mit 3,02 Millionen Fernsehenden befand man sich ein ganzes Stück unter dem Niveau der vorherigen Ausgaben. Mit 12,6 Prozent Marktanteil hielt man sich knapp über dem Senderschnitt. Vor allem die 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährigen gingen mit mäßigen 5,4 Prozent jedoch unter.