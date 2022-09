VOXup ab sofort bei freenet TV verfügbar

Vermischtes

Die HDTV-Plattform freenet TV hat sein Programmangebot erweitert und zeigt ab sofort via DVB-T2 HD den Spartensender VOXup. Damit sind jetzt mehr als 20 private Sender in Top-Qualität in dem Programmpaket via Antenne zu empfangen. VOXup stößt damit rund drei Jahren nach Sendestart zum Angebot von freenet TV hinzu. Sofern VOXup nicht automatisch in der Programmliste erscheint, sollten Zuschauerinnen und Zuschauer einen Sendersuchlauf durchführen„VOXup erfreut sich bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern großer Beliebtheit. Wir freuen uns daher sehr, das attraktive Senderangebot nun auch den Kunden von freenet TV in brillanter HD-Qualität anbieten zu können“ erklärt Andre Prahl, CDO bei RTL Deutschland.„Mit VOXup haben wir unser bisheriges Programmportfolio um einen vielfältigen Sender erweitert und ermöglichen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern eine noch größere Auswahl. In den jüngsten Kundenbefragungen wurde VOXup oft als Wunschsender genannt, daher freuen wir uns natürlich sehr, unseren Kundinnen und Kunden ihre Lieblingssendungen von VOX nun nach Hause zu bringen“, so Francie Petrick, Geschäftsführerin bei Media Broadcast.