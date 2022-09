Dreharbeiten zu «The Crown» womöglich unterbrochen

England

Die Verantwortlichen der Serie wollen eine Pause einlegen. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen.

, das Erfolgsdrama über die Herrschaft von Queen Elizabeth II. und die Ereignisse, die sie geprägt haben, wird die Produktion von Staffel sechs nach dem Tod der Königin wahrscheinlich vorübergehend einstellen, wie Quellen, die dem Schöpfer Peter Morgan nahe stehen, gegenüber dem US-Branchendienst „Variety“ bestätigten. Netflix hat noch keine Stellungnahme abgegeben.Die Monarchin, die 1952 den Thron bestieg, war mit 96 Jahren die älteste regierende Monarchin der Welt. Sie starb im Kreise ihrer Familie in Balmoral, ihrem Schloss in den schottischen Highlands, wie die Familie am Donnerstag mitteilte. Ihr ältester Sohn, King Charles III., wird ihr Nachfolger.Ihr Tod kommt vor der fünften Staffel der Netflix-Serie, die im November mit einer neuen Besetzung anlaufen soll. Imelda Staunton wird Queen Elizabeth spielen, Jonathan Pryce wird Prinz Philip darstellen, Dominic West wird Prinz Charles spielen und Elizabeth Debicki spielt Prinzessin Diana. Olivia Williams wurde als Camilla Parker Bowles gecastet und Jonny Lee Miller wird als Premierminister John Major auftreten.