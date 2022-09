BAFTA Pre-Emmys Tea Party nach dem Tod der Queen abgesagt

England

Am Donnerstag verstarb die Queen. In Großbritannien wird deshalb die für Samstag geplante Veranstaltung nicht stattfinden.

Die BAFTA TV Tea Party, die für Samstag im Vorfeld der Emmys geplant war, wurde angesichts des Todes von Königin Elizabeth II. am Donnerstag abgesagt. "Angesichts der traurigen Nachricht vom Tod Ihrer Majestät, Königin Elizabeth II., wird die jährliche BAFTA TV Tea Party an diesem Wochenende nicht mehr stattfinden.“„Wir sind zutiefst betrübt über den Tod Ihrer Majestät der Königin, die 50 Jahre lang eng mit der BAFTA verbunden war. Unsere Gedanken sind bei BAFTA-Präsident HRH The Duke of Cambridge und der königlichen Familie, der wir unser tiefes Mitgefühl aussprechen", heißt es in der Erklärung der BAFTA. Die jährlichen Feierlichkeiten waren für Samstagnachmittag im Maybourne Beverly Hills angesetzt, im Vorfeld der Primetime Emmys am Montag.BAFTA-CEO Kevin Price und der Vorsitzende Krishnendu Majumdar gaben kurz nach dem Tod der Königin eine Erklärung ab. "Wir sind zutiefst betrübt über den Tod Ihrer Majestät der Königin, deren enge Verbindung mit der Academy 50 Jahre andauerte", heißt es darin. "Im Rahmen ihrer verschiedenen Schirmherrschaften war die Königin für ihre Unterstützung der britischen Kreativindustrie bekannt. So war sie Schirmherrin der Royal Academy of Dramatic Arts, der Royal Variety Charity und des Cinema and Television Benevolent Fund. Im Laufe der Jahre hat die Königin zahllose Film- und Fernsehorganisationen besucht und ihre Bemühungen unterstützt, indem sie die von ihnen geleistete Arbeit hervorhob".