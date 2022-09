Neue Darsteller für «1923»

US-Fernsehen

Beim «Yellowstone»-Prequel wirken zahlreiche Schauspieler mit.

Die «Yellowstone»-Prequelserievon Paramount+ hat einige weitere Namen zu ihrer Besetzung hinzugefügt: Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves und Julia Schlaepfer. Sie gesellen sich zu den bereits angekündigten Schauspielern Hellen Mirren und Harrison Ford in der Serie. Mirren wird Cara Dutton, die Ehefrau von Jacob Dutton (Ford) und Familienmatriarchin, verkörpern. Jacob Dutton ist der Leiter der Yellowstone-Ranch und der Bruder von James Dutton.Unter den neu hinzugekommenen Darstellern wird Mann Jack Dutton spielen, den Sohn von John Dutton Sr. und Großneffen von Jacob Dutton. Er wird beschrieben als "ein engagierter Rancher, der seiner Familie gegenüber sehr loyal ist". Randolph wird Elizabeth Strafford spielen, eine "temperamentvolle und fähige junge Frau, die in die Familie Dutton einheiraten will." Dale wird John Dutton Sr. verkörpern, den ältesten Neffen und die rechte Hand von Jacob Dutton.Laut der Beschreibung der Serie wird die neue Folge von Taylor Sheridan den Ursprüngen der Familie Dutton bis ins frühe zwanzigste Jahrhundert folgen, "als Pandemien, eine historische Dürre, das Ende der Prohibition und die Große Depression den Bergwesten und die Duttons, die ihn ihr Zuhause nennen, plagen." Die Produktion des «Yellowstone»-Prequels ist bereits in Montana angelaufen.