Hazel & Thomas  Comedy-Paar besucht die skurrilsten Orte Deutschlands

YouTuber

Die beiden Komiker nehmen ihre zahlreichen Fans auch im Internet mit auf eine vielseitige Reise.

Das Comedian-Paar Hazel Brugger und Thomas Spitzer ist nicht nur auf der Bühne sehr erfolgreich, sondern auch im Internet mit dem gemeinsamen YouTube-Kanal und einem Podcast. Die beiden hielten ihre Beziehung jahrelang geheim, aber arbeiteten auch damals schon gemeinsam im Team. Nun sind sie verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter. Einblicke in ihr Leben erhalten ihre 320.000 Abonnenten auf YouTube und die Hörer des Podcasts „Nur verheiratet“.Hazel Brugger wurde am 9. Dezember 1993 in San Diego geboren, wodurch sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft innehat. Sie wuchs jedoch mit ihren zwei älteren Brüdern als Tochter eines Neuropsychologen und einer Englischlehrerin in der Nähe von Zürich auf. Ihr Philosophie- und Literaturstudium an der Universität Zürich brach sie ab. Stattdessen startete sie ihre Karriere mit 17 Jahren als Poetry-Slammerin. Sie schrieb für verschiedene Kolumnen und Magazine, ehe sie seit 2016 für die «heute-show» als Außenreporterin im Einsatz ist. Brugger war inzwischen mit bereits drei Bühnenprogrammen als eine der erfolgreichsten Schweizer Stand-Up-Comedians unterwegs. Gastauftritte hatte sie beispielweise auch bei «Die Anstalt», dem «Neo Magazin Royale», «Late Night Berlin» oder in «LOL: Last One Laughing».Thomas Spitzer wurde am 29. September 1988 in Freiburg im Breisgau als Sohn des Neurowissenschaftlers und Psychiaters Manfred Spitzer geboren. Er wuchs in zahlreichen Städten wie Boston, Eugene und Um auf. Er schloss ein Studium an der Universität Regensburg in den Fächern Mathematik, Volkswirtschaftslehre und Philosophie ab. Auch Spitzers Karriere startete bei einem Poetry Slam, von denen er inzwischen auch zahlreiche gewonnen hat. 2014 veröffentlichte er sein erstes Buch „Wir sind glücklich, unsere Mundwinkel zeigen in die Sternennacht wie bei Angel Merkel, wenn sie einen Handstand macht“, was mit dem Preis für den „Ungewöhnlichsten Buchtitel des Jahres 2014“ ausgezeichnet wurde. Seit 2018 schreibt Spitzer auch für die «heute-show».Bereits seit 2009 existiert der gemeinsame YouTube-Kanal. Zunächst lud Spitzer hier Videos seiner Poetry-Slam-Auftritte hoch und es erschienen Ausschnitte aus verschiedenen Bühnenprogrammen. Das Goethe-Institut schickte die beiden einige Male in die USA, beispielweise nach Chicago oder New York, um dort Workshops zu geben. Diese Reisen dokumentierten sie ebenfalls auf dem Kanal. 2019 starteten sie schließlich die Serie „Deutschland Was Geht“, in welcher besonders skurrile oder interessante Ort sowie Ereignisse in Deutschland vorgestellt wurden. Auch andere Comedians wie Lutz van der Horst, Nico Semsrott, Nora Tschiner oder Jasna Fritzi Bauer haben Gastaufritte. Besucht wurden so etwa eine Plüschmetzgerei in Berlin, eine Brieftauben-Messe in Dortmund, eine Reptilienbörse in Hamm, ein Katzencafé in Leipzig, die Quidditch-EM in Bamberg oder ein Sargbau-Workshop. Das meistgeklickte Video des Kanals ist mit mehr als 2,2 Millionen Aufrufen ein Besuch im Fitnessstudio mit Felix Lobrecht. Die ganze Reihe setzten sie schließlich auch in einem Wimmelbuch für Kinder um, welches im Online-Shop erhältlich ist. 2020 wurde die Reihe als „Europa Was Geht“ mit Blick auf europäische Metropolen wie Amsterdam, Wien und Bratislava fortgeführt.Zu Beginn ihrer YouTube-Zeiten verbargen sie ihre Beziehung noch und erzählten, dass sie in Köln gemeinsam in einer WG leben und somit zusammen Videos drehen. Schließlich machten sie ihre Beziehung jedoch öffentlich und heirateten im Mai 2020. Im März 2021 kam die gemeinsame Tochter auf die Welt. Seit Anfang 2021 betreiben sie zudem den gemeinsamen Podcast „Nur verheiratet“, in welchem sie über ihre Ehe und ihre Arbeit sprechen. Auch heute erscheinen auf dem YouTube-Kanal noch regelmäßig Videos, in denen Brugger beispielsweise Hunde bewertet, eine Fitnessmesse besucht oder die beiden ein Bobbycar-Rennen veranstalteten. Die beiden haben auch einige Ukrainerinnen bei sich aufgenommen und geben in mehreren Videos Einblicke in deren Alltag in Deutschland, um auf die Situation der Geflüchteten aufmerksam zu machen.