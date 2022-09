Nur wenige Menschen verfolgen Queen-Special in Sat.1

Quotennews

Mit einem weiteren News-Special kann Sat.1 am Donnerstag nicht punkten. Am späten Abend hatte der Sender auch „Rücken“ im Programm.

Die in Unterföhring sitzende Fernsehstation Sat.1 hat am Donnerstag kurzfristig das Programm massiv umgestellt. Um 20.15 Uhr wurde nicht etwa «Der Baumarkt-Check» gesendet, sondern ein. Die 105-minütige Sendung verzeichnete jedoch nur 0,96 Millionen Zuschauer und kam auf enttäuschende 3,6 Prozent. Nur 0,47 Millionen junge Menschen waren dabei, der Marktanteil lag bei mäßigen sieben Prozent. Der Großteil des Publikums steuerte für die Nachrichten lieber Das Erste an. Um 22.00 Uhr folgte die 110-minütige Dokumentation, die auf 0,82 Millionen Zuschauer kam. Das Format erreichte 4,7 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden 0,32 Millionen Zuschauer ermittelt, sodass man 7,5 Prozent Marktanteil erzielte.Mitangelte sich Sat.1 0,24 Millionen Zuschauer, die 2,9 Prozent Marktanteil einbrachten. Die Sendung verbuchte um 23.50 Uhr 0,10 Millionen Werberelevante, die zu 5,2 Prozent Marktanteil führten. „Deutschland hat Rücken! Was gegen Schmerzen helfen kann“ zeigte die, die 0,13 Millionen Zuseher anlockte und auf einen Marktanteil von 2,7 Prozent kam. Bei den jungen Leuten wurden 0,04 Millionen Zuseher gemessen, die um 00.50 Uhr 3,7 Prozent Marktanteil verzeichnete.