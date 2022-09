Hamburger Landesfunkhaus-Chefin lässt Amt ruhen

Köpfe

Sabine Rossbach lässt in den kommenden Wochen ihre Arbeit im Landesfunkhaus Hamburg ruhen und wird auch danach nicht in ihre alte Position zurückkehren. Zuvor waren Vorwürfe gegen sie erhoben worden.

Beim NDR spitzt sich auch außerhalb Kiels die Lage zu. Wie der ‚Business-Insider‘ berichtete, schrieben 70 NDR-Mitarbeiter des Landesfunkhaus Hamburg einen offenen Brief an die Direktorin Sabine Rossbach geschickt, in dem sie ihre das Vertrauen absprachen. „Grund sind zum einen die erhobenen Vorwürfe der Vetternwirtschaft gegen Sabine Rossbach, die wir für schwerwiegend halten. Zum anderen ist es die uns gegenüber erhobene Behauptung, die Redaktion sei in ihrer Entscheidung frei gewesen, was die umstrittenen Programm-Beiträge im Hamburg Journal angeht. Dem widersprechen wir ausdrücklich“, wie aus dem Brief zitiert wird. Recherchen des Axel-Springer-Blatts hatten ergeben, dass Rossbach jahrelang Kunde der PR-Agentur ihrer Tochter im Programm platziert habe. Auch der Ehemann der Funkhauschefin, Dieter Petereit, soll vom Sender mit einem üppigen Beratervertrag versehen worden sein. Rossbachs zweite Tochter hätte vor einigen Jahren bei NDR Kultur eine seltene Festanstellung erhalten. NDR-Mitarbeiter berichten übereinstimmend, dass es damals auf die vakante Stelle eine qualifiziertere Bewerberin gegeben habe, so ‚Business-Insider‘.Nun hat Sabine Rossbach Konsequenzen aus den Vorwürfen gezogen. Sie wird in den kommenden Wochen ihre Arbeit im Landesfunkhaus Hamburg ruhen lassen, bis die Prüfergebnisse über die im Raum stehenden Vorwürfe vorliegen. Sie hat zudem angekündigt, nicht dauerhaft auf ihre Position zurückzukehren. Dies teilte der NDR am Freitagvormittag mit. Ilka Steinhausen übernimmt die kommissarische Leitung des Landesfunkhauses Hamburg. Bei der bisherigen stellvertretenden Landesfunkhaus-Direktorin und Hörfunkchefin von NDR 90,3 liegt damit ab sofort auch die journalistische Verantwortung für alle Programme.Gemeinsam mit der stellvertretenden Intendantin Andrea Lütke übernimmt Steinhausen die Verantwortung für die Aufklärungsprozesse. Ein unabhängiges NDR-Team außerhalb des Hamburger Funkhauses wird die journalistische Aufarbeitung der im Raum stehenden Fälle und der redaktionellen Abläufe vornehmen. Eine weitere Untersuchung der Anti-Korruptionsbeauftragten des NDR läuft davon unabhängig.„Sabine Rossbach macht in den kommenden Monaten den Weg frei für einen Neuanfang im Landesfunkhaus Hamburg. Wir nehmen uns jetzt die Zeit, die im Raum stehenden Vorwürfe aufzuklären“, erklärt NDR-Intendant Joachim Knuth.