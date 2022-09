Zach Gilford wird in der neuen «Criminal Minds»-Staffel zu sehen sein

TV-News

Zudem verkündete Paramount+ den offiziellen Titel «Criminal Minds: Evolution» für das Revival.



Paramount+ hat den Titel der neuen Staffel von «Criminal Minds» bekanntgegeben. Die Serie endete ursprünglich 2020 mit der 15. Staffel nach 324 Episoden. Der Streaming-Sender entschied sich jedoch dazu, eine weitere 16. Staffel in Auftrag zu geben. Nun wurde der neue Titelbekanntgegeben. Zudem steht nun fest, dass Zach Gilford als wiederkehrender Gaststar den Cast ergänzen wird. Er schlüpft in die Rolle des Elias Voit, einem Betriebsanalysten für eine globale Cybersicherheitsfirma, welcher auch eine dunkele Seite an sich hat und vom Tod besessen ist.Die Premiere des Revivals ist in den Vereinigten Staaten für diesen Herbst angekündigt. In den neuen Folgen stößt das Elite-Team krimineller Profiler des FBI auf eine neue Bedrohung. Ein Unbekannter hat die Pandemie dazu genutzt, ein Netzwerk aus Serienmörder aufzubauen. Das Netzwerk geht in Betrieb, als sich die Welt wieder öffnet, und das Team muss einen Mörder nach dem anderen nachstellen. Die Hauptdarsteller Joe Mantegna, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Adam Rodriguez und Paget Brewster kehren in ihren bekannten Rollen wieder zurück.Zach Gilford, der das Team ergänzen wird, ist für seine Rolle als Matt Saracen in allen fünf Staffel von «Friday Night Lights» bekannt. Er taucht auch in einigen Serien wie «Good Girls», «Midnight Mass» und «L.A.‘s Finest» sowie Filmen wie «The Purge: Anarchy» auf. Schon bald wird er auch in der Miniserie «The Fall of the House of Usher» zu sehen sein, welche auf Netflix erscheinen wird.