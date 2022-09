Queen-Tod: Weiter großflächige Programmänderungen im deutschen TV inklusive Krönung

TV-News

Das Erste, ZDF, RTL, Sat.1, arte, History Channel, ntv - eine Vielzahl deutscher TV-Sender hat für den Freitag und die kommenden Tage Programmaktualisierungen bekannt gegeben.

Während im Ersten und im ZDF derzeit Regelprogramm gesendet wird, haben sich die Privatsender RTL und Sat.1 für umfangreiche Programmanpassungen am Freitag entschieden, um weiter über den Tod von Queen Elizabeth II. berichten, die am Donnerstagnachmittag verstarb. So sendet RTL derzeit seit 9:45 Uhr die 75-minütige Dokumentation. Auch das Mittagsmagazinwidmet sich der verstorbenen Königin. Das RTL-Mittagsmagazin moderiert von Roberta Bieling überträgt unter anderem live um 14:00 Uhr die Ansprache von König Charles III. und berichtet schwerpunktmäßig über den Tod der Queen. Adelsexperte Michael Begasse liefert Einordnungen im Studio.Im Anschluss strahlt der Kölner Sender die zweistündige Dokumentationaus. Um 17:00 Uhr übernimmt dann einzum Tod der Queen. Dazu liegen zum aktuellen Zeitpunkt aber keine Informationen vor. Auch der zur Sendergruppe gehörende Nachrichtensender ntv berichtet fortlaufend im Breaking-News-Modus zu den neuesten Entwicklungen in News Spezials.In Sat.1 hat man derweil dasbis 12:00 Uhr verlängert. Derweil steht auch fest, wann man dennachholen wird, der am gestrigen Donnerstagabend aufgrund der kurzfristigen Programmumstellung ausgefallen war. «Der Sat.1 Baumarkt-Check» wird am kommenden Donnerstag, 15. September, in der Nacht auf Freitag ab 0:30 Uhr gezeigt. Im Vorlauf bleibt es dabei, dass man den «Sat.1 Bio-Check» zeigt, gefolgt von «akte.» und der «Sat.1 Reportage» zum Thema „Die Prüfung meines Lebens! Schaffen Friseurlehrlinge heute ihren Abschluss?“.Derweil hat auch The History Channel eine Programmänderung für die Primetime am Freitagabend bekannt gegeben. So zeigt man um 20:15 Uhr die einstündige Dokumentationin deutscher Erstausstrahlung. Wiederholt wird die Sendung am morgigen Samstag, 10. September, um 19:25 Uhr. Dabei handelt es sich um eine Episode der vierteiligen Doku-Reihezu prominenten Frauen der Weltgeschichte. Die Reihe wird am 9. und 10. Dezember dieses Jahres auf The History Channel gesendet, so dass die Episode zu Queen Elizabeth II. dann erneut zu sehen sein wirdNun hat auch das ZDF eine Sondersendung angekündigt. Um 19:30 Uhr meldet sich Moderatorin Christina von Ungern-Sternberg in einem. Darin zu Gast sein wird die ZDF-Königshaus-Expertin Julia Melchior, die ihre Einschätzungen zur TV-Ansprache von King Charles III. abgibt. Durch die Sondersendung entfällt. Das ZDF setzt um 20:15 Uhr sein Programm wie geplant mitfort. Auch inum 17:45 Uhr wird der neue König Thema sein. Moderatorin Karen Webb präsentiert ein Porträt des ältesten Sohnes der Queen. Außerdem wird an Elizabeth erinnert.In Gedenken an die britische Königin ändert der deutsch-französische Kultursender arte am Samstag, den 10. September, sein Programm. Zur Primetime um 20:15 Uhr zeigt arte den Dokumentarfilm, gefolgt vonum 21.30 Uhr. Zusätzlich steht online in der arte-Mediathek eine umfangreiche Kollektion zum Thema zur Verfügung, zu sehen ab sofort unter arte.tv.RTL schraubt derweil weiter am Programm und hat nun auch für 18:00 eine Sondersendung angekündigt. Frauke Ludowig meldet sich in einemund informiert über die Reaktionen und weiteren Abläufe des Königshauses. Gemeinsam mit Adelsexperte Michael Begasse liefert sie weitere Einordnungen.Inzwischen hat sich auch Das Erste dazu entschlossen um 20:15 Uhr einenins Programm zu nehmen. Susanne Stichler moderiert die 20-minütige Sondersendung mit dem Titel "Trauer um die Queen", die vom NDR produziert wird. Das Folgeprogramm, unter anderem «Die Eifelpraxis - Unter Druck», verschiebt sich um 20 Minuten.Sat.1 wird ebenfalls eine umfangreiche Sondersendung ausstrahlen. Bereits um 18:00 Uhr ersetztdie für diesen Sendeplatz angedachten beiden Folgen von «Lenßen übernimmt». Die zweistündige Live-Sendung verdrängt zudem «Doppelt kocht besser» aus dem Programm. Erst um 19:55 Uhr wird das Sat.1-Programm regulär mit den «Sat.1 Nachrichten» und «The Voice of Germany» fortgesetzt.RTL und ntv machen in einer gemeinsamen Sondersendung am Samstag ab 10:45 Uhr die formelle Proklamation von Charles III. zum britischen König zum Thema. Vermutlich ziehen auch andere Sender wie WELT nach.