Blockbuster-Battle

Jennifer Lopez als gewiefte Stripperin, Tom Cruise als Geheimagent oder doch Will Smith als glückloser Handelsvertreter? Wer macht das Rennen in diesem hochkarätig besetzten Battle?

(Sat.1, 20:15 Uhr)Bislang bei ProSieben im Programm wechselt der Film aufgrund des Strategiewechsel zu Sat.1: Die Apostel – übriggebliebene Anhänger des Bösewichts Solomon Lane – planen unter der Leitung eines Fundamentalisten, der sich John Lark nennt, bombenfähiges Plutonium zu beschaffen. Hunt soll die Übergabe stoppen. Doch durch eine folgenschwere Entscheidung geht die Mission schief und die Terrorgruppe gelangt an den radioaktiven Stoff. Die Quotenmeter-Kritik urteilte : „Ein Film, so fesselnd, dass er dich umhaut: Starke Stunts, eingepackt in eine Story, die sich langsam, schneidend wie eine Schlinge, zuzieht. Wer Actionfilme liebt, muss diese Mission unbedingt annehmen!“Quotenmeter.de: 10Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 9IMDb User Rating: 8(RTLZWEI, 20:15 Uhr)New York, kurz vor dem großen Finanz-Crash. Abend für Abend strömen die Männer der Wall Street in den angesagtesten Stripclub der Stadt. Ramona ist der Star des Clubs, keine kann ihr in diesem Job das Wasser reichen, sie kennt jede Pose, jeden Trick, jeden Kniff - und sie weiß, wie sie den reichen Gästen auch noch den letzten Dollar aus der Tasche zieht. Als die unerfahrene Destiny neu ins eingeschworene Team kommt, nimmt Ramona sie unter ihre Fittiche und gemeinsam starten sie richtig durch. Sie nehmen mehr Geld ein, als sie sich jemals hätten träumen lassen. Dann kommt der große Crash von 2008 und lässt von einem Tag auf den anderen alles zusammenstürzen. Der Club bleibt leer. Doch Ramona und Destiny sind nicht bereit, die von gierigen Bankern ausgelöste Krise auszubaden. Mit einem gewagten Plan und einer erweiterten Crew rund um Mercedes und Annabelle beginnen sie ihre ehemaligen Kunden nun so richtig auszunehmen. Bis das Ganze außer Kontrolle gerät. Quotenmeter war in seiner Kino-Kritik begeistert : „«Hustlers» ist die gewitzte, fesselnde Verfilmung eines wahren, organisierten Verbrechens, für die es eine clevere, einfühlsame Regisseurin brauchte: «Hustlers» ist ein satirisches Gesellschafts-Thrillerdrama und Kriminalkomödie zugleich. «Hustlers» ist ganz großes Kino.“Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 8IMDb User Rating: 6(sixx, 20:15 Uhr)Hoffnung in der Krise - Drama mit Will Smith: Der Handelsvertreter Chris Gardner verfügt zwar über Intelligenz und Talent, aber er hat kein Glück. Es fällt ihm schwer, seine Familie finanziell über Wasser zu halten. Nachdem ihn seine Frau Linda ihn im Stich lässt, brechen harte Zeiten für Chris und seinem Sohn Christopher an - sie stehen nun auf der Straße. Doch Chris lässt sich nicht unterkriegen: Er gibt er alles, um sich und seinem Sohn ein besseres Leben zu ermöglichenQuotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 8