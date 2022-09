«The Handmaids Tale» für finale Staffel verlängert

US-Fernsehen

Kurz vor der Premiere der fünften Runde wurden nun Tatsachen seitens Hulu geschaffen.

wurde für eine sechste und letzte Staffel verlängert. Die von Elisabeth Moss geleitete Serie, die auf dem Romanklassiker von Margaret Atwood basiert, wird ihre fünfte und vorletzte Staffel mit einer zweiteiligen Premiere am 14. September starten. «The Handmaid's Tale» wird von MGM Television produziert und international vertrieben.In Staffel fünf von «The Handmaid's Tale» spielen Elisabeth Moss, Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Ann Dowd, Madeline Brewer, Amanda Brugel und Sam Jaeger. Die Serie wird von Miller, Warren Littlefield, Moss, Daniel Wilson, Fran Sears, Eric Tuchman, Yahlin Chang, Rachel Shukert, Sheila Hockin, John Weber, Frank Siracusa, Steve Stark und Kim Todd produziert.„Es war eine wahre Ehre, die Geschichte von Margaret Atwoods bahnbrechendem Roman und ihrer erschreckend relevanten Welt zu erzählen, und wir sind begeistert, den Zuschauern eine sechste und letzte Staffel von «The Handmaid's Tale» zu präsentieren", sagte Schöpferin, Showrunnerin und ausführende Produzentin Miller in einem Statement am Donnerstag, als die Neuigkeiten auf dem TIFF bekannt wurden. "Wir sind Hulu und MGM dankbar, dass sie uns erlaubt haben, diese Geschichte zu erzählen, die leider während ihrer gesamten Laufzeit so relevant wie eh und je geblieben ist, und wir sind voller Ehrfurcht vor unseren unglaublichen Fans für ihre unerschütterliche Unterstützung, ohne die wir nie an diesen Punkt gelangt wären."