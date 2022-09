Neue Aufgabe für Claire Danes

US-Fernsehen

Der «Homeland»-Star wirkt nun bei einer neuen HBO-Max-Serie von Steven Soderbergh mit.

Claire Danes hat sich der Besetzung der kommenden limitierten Serievon HBO Max angeschlossen. Die Serie von Steven Soderbergh und Ed Solomon folgt den Ermittlungen in einer verpfuschten Entführung, die lang gehütete Geheimnisse aufdeckt, die verschiedene Charaktere und Kulturen im heutigen New York City verbinden. Danes schließt sich der kürzlich angekündigten Hauptdarstellerin Zazie Beetz an, obwohl die Details zu den beiden Charakteren noch geheim sind.Danes hatte ihren Durchbruch in dem ABC-Teenie-Drama «My So-Called Life», für das sie 1994 einen Golden Globe und 1995 einen Emmy gewann, bevor sie 1996 die Rolle der Julia in Baz Luhrmanns von Leonardo DiCaprio geleiteter Adaption von «William Shakespeares Romeo + Julia» übernahm. Als nächstes wird sie an der Seite von Jesse Eisenberg in dem FX-Drama «Fleishman Is in Trouble» zu sehen sein, das auf dem gleichnamigen Roman basiert.Soderbergh wird bei allen sechs Episoden der Serie Regie führen, während Solomon das Drehbuch schreibt und beide zusammen mit Casey Silver, mit dem sie 2021 den HBO-Max-Film «No Sudden Move» produzierten, als ausführende Produzenten fungieren.