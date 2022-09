«Picard» geht im Februar weiter

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen von Paramount haben die ersten Geheimnisse gelüftet.

Die dritte und letzte Staffel vonwird am 16. Februar starten, wie Paramount+ am Donnerstag während der «Star Trek Day»-Feierlichkeiten des Streaminganbieters verriet. Dabei veröffentlichte man auch einen neuen Teaser für die Staffel, der die Rückkehr der Originalbesetzung von «Star Trek: the Next Generation» zeigt.Das Video zeigt einen ersten Blick auf das neue Raumschiff der Serie, die U.S.S. Titan, unter der Leitung von Patrick Stewart, sowie Hinweise auf den zentralen Handlungsstrang, in dem sich die alte Brückenbesatzung der U.S.S. Enterprise-D versammelt, um Dr. Beverly Crusher (Gates McFadden) zu unterstützen, die sich in Lebensgefahr zu befinden scheint.In der zehn Episoden umfassenden Staffel von «Picard» nimmt Stewart seine ikonische Rolle als Jean-Luc Picard wieder auf, die er sieben Staffeln lang in «The Next Generation» spielte, und folgt Picard in seinem nächsten – und wahrscheinlich letzten – Kapitel. Neben Stewart und McFadden vervollständigen LeVar Burton (als Geordi La Forge), Michael Dorn (als Worf), Jonathan Frakes (als Will Riker), Marina Sirtis (als Deanna Troi), Brent Spiner (in einer nicht näher genannten Rolle), Jeri Ryan (als Seven of Nine) und Michelle Hurd (als Raffi Musiker) die Besetzung.