Netflix macht «House of Ninjas»

US-Fernsehen

Die neue Action-Serie stammt von der japanischen Firma Toho.

Netflix kündigt die Produktion der kommenden japanischen Seriean, die im Jahr 2024 erscheinen soll. Ninjas sind die legendären japanischen Helden des Schattens, die für ihre Angriffe aus dem Hinterhalt und ihren wilden Kampfstil bekannt sind. Aber sie bleiben Figuren der Mythologie oder zumindest der Vergangenheit.«House of Ninjas» spielt im heutigen Japan und erzählt die Geschichte der Familie Tawara, des letzten Ninja-Clans. Nach einem Vorfall in der Vergangenheit hatte sie ihre Wurzeln aufgegeben, doch nun muss sich die Familie der größten Krise in der japanischen Geschichte stellen, einer Krise, die die Nation in ihren Grundfesten zu erschüttern droht.Die Produktion erfolgt durch Toho Studio für Netflix . Sato Yoshihiro vom Streaminganbieter ist als ausführender Produzent genannt, während Kanbe Akira als Produzent fungiert. Die Hauptrolle spielt Kaku Kento, der auch als Co-Executive Producer fungieren wird. Weitere Darsteller sind Eguchi Yosuke, Kimura Tae, Kora Kengo, Makita Aju und Miyamoto Nobuko. "Dave Boyle wird bei dieser einzigartigen Serie Regie führen, die Spionage-Elemente von Ninjas, die an streng geheimen Missionen teilnehmen, mit einem Familiendrama über eine Gruppe von bunten Familienmitgliedern verbindet", so Netflix in einer Erklärung.