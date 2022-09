Esther Sedlaczek künftig auch als «Blickpunkt Sport»-Moderatorin im Einsatz

TV-News

Schon am kommenden Wochenende feiert die «Sportschau»-Moderatorin ihren Einstand bei der Sendung des Bayerischen Rundfunks.

Esther Sedlaczek und der Bayerische Rundfunk setzen nach der erfolgreichen Zusammenarbeit bei den European Championships Mitte August, deren Übertragung unter der Federführung des BR stattfand, ihr Arbeitsverhältnis fort. Die «Sportschau»-Moderatorin übernimmt künftig auch die Moderation der BR-Sendung. Bei «Blickpunkt Sport» wird Sedlaczek zusätzlich zu ihren sonstigen ARD-Aufgaben immer wieder vor der Kamera stehen.„«Blickpunkt Sport» ist eine der traditionsreichsten Sportsendungen und ist mit einer langen Liste namhafter Moderatorinnen und Moderatoren verbunden. Ich freue mich sehr, künftig den BR-Sportklassiker zu moderieren, auf das BR-Team und natürlich auf die tollen Studiogäste, die beim «Blickpunkt» zu Gast sind. Für mich ist das eine spannende neue Aufgabe und dazu ein echtes Heimspiel in meiner Wahlheimat München“, erklärt Sedlaczek in einem vom BR verbreiteten Statement.Sedlaczek verstärkt das Moderationsteam mit Julia Scharf und Markus Othmer, die weiterhin gesetzt sind. Ihren Einstand feiert die Wahl-Münchnerin bereits am kommenden Sonntag, 11. September, um 21:45 Uhr. In der Sendung werden nicht nur die ersten Free-TV-Bilder der Bundesliga-Sonntagspartien gezeigt, es wird auch der neue Präsident des FC Augsburg, Markus Krapf vorgestellt. Außerdem widmet sich die Sendung dem FC Bayern vor dem Spiel des FC Barcelona in der Allianz Arena mit Rückkehrer Robert Lewandowski. Zu Gast ist zudem Nadine Nurasyid, Cheftrainerin des American-Football-Teams Munich Cowboys und zugleich einzige Frau in Deutschland, die in dieser Sportart bei einem Männer-Profi-Team als Headcoach fungiert.„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Esther Sedlaczek eine absolute Top-Moderatorin für den «Blickpunkt» gewinnen konnten. Sie ist für unser Team fachlich und menschlich eine tolle Verstärkung. Esther glänzt als absolute Fußball-Expertin, eine weitere Stärke ist ihre journalistische Vielseitigkeit: Im «Blickpunkt» wird sie auch spannende Interviews mit Sportlern aus anderen Sportarten führen. Klasse, dass Esther Sedlaczek neben den Auftritten in der ARD-Sportschau ab jetzt immer wieder auch beim BR vor der Kamera steht“, so BR-Sportchef Christoph Netzel.